Primark apoya la concienciación sobre el cáncer de mama: sujetador postoperatorio, inserto de mama y más

Primark, la firma de moda de origen irlandés, dio inicio, el día 1 de octubre, a su campaña de concienciación sobre el cáncer de mama. Una propuesta que durará todo el mes bajo el lema Estamos contigo.

Esta campaña quiere sensibilizar sobre la importancia de la autoexploración y el apoyo tan necesario que se requiere en todas y cada una de las etapas del cáncer de mama. Para ello, Primark se ha centrado en la historia de tres mujeres en su lucha, que han llenado los escaparates de más de 460 tiendas, además de las redes sociales de la cadena.

Además de hacer una recaudación económica, la firma de moda ha sacado a la venta una serie de productos destinados a todas aquellas mujeres que están luchado contra el cáncer de mama.

La colección se llama Primark Breast Cancer Awareness, y la forman diversas prendas: sujetadores postquirúrgicos especializados, nuevos insertos y bolsillos mamarios, disponibles en tienda y online durante todo el año.

En este artículo te contamos un poco más sobre esta nueva colección y todos los elementos que la componen, además de las recaudaciones económicas de la misma cadena de moda irlandesa.

Línea postoperatoria

Primark ha desarrollado una línea de productos especializados para pacientes de cáncer de mama, disponibles durante todo el año y con precios asequibles. Te los presentamos a continuación:

Prótesis mamarias: se colocan en el sujetador, sustituyendo así la forma del pecho tras la cirugía. Están fabricadas con espuma moldeada suave, material que las hace ligeras y cómodas de llevar. Están disponibles en las tallas desde la S hasta la XXL y cuestan 7 euros.

Inserto de mama | Primark

Bolsillos para el pecho: se pueden enganchar a cualquier sujetador y sirven para insertar las prótesis mamarias. Están disponibles en versión derecha e izquierda y en dos colores, blanco y negro. El precio es de 7 euros dos unidades.

Bolsillos para los insertos | Primark

Sujetador postoperatorio: esta línea de Primark incluye, también, un sujetador sin aros y con una cremallera frontal, para facilitar el modo de ponerlo. Además, en esta misma línea, la cadena ha diseñado una camiseta que también se abrocha por delante, con el objetivo de proporcionar la máxima comodidad posible, además de facilitar su colocación y retirada.

Sujetadores posoperatorio con cremallera | Primark

Línea solidaria

En esta segunda colección, la cadena presenta una gama de productos muy amplia: desde sudaderas con capucha, hasta ropa interior. Aunque, las novedades de este año son el cárdigan esculpido, el bálsamo labial y la crema reparadora nocturna, entre otros.

Estos productos son de edición limitada, puesto que se ha creado única y exclusivamente para conmemorar el Mes de la Concienciación sobre el Cáncer de Mama.

Los precios son parten de los 5 euros, y la colección estará disponible en todas las tiendas durante todo el mes de octubre.

Donación económica a asociaciones

La campaña también incluye una donación de más de un millón de euros a entidades benéficas contra el cáncer en toda Europa y Estados Unidos, de los cuales 200.000 euros están destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Aparte de esta donación global, Primark invita a sus trabajadores y clientes a participar en iniciativas y actividades de recaudación de fondos en las cajas de todos los establecimientos de la cadena, incluyendo España.

Así pues, del 1 al 19 de octubre se están realizando pequeñas donaciones en tienda, con el objetivo de recaudar un millón de euros adicionales para entidades benéficas dedicadas a la lucha contra el cáncer.