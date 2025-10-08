Zapatillas plateadas, la tendencia más llamativa del otoño que ya llevan las influencers: ¿dónde comprarlas baratas?

Hay vida más allá del marrón. Sí, aunque este otoño lo estemos viendo por todas partes —desde abrigos hasta bolsos—, hay otros tonos que también están arrasando. Uno de ellos es el plata, que ha llegado para quedarse en forma de zapatillas metalizadas. Una apuesta perfecta para quienes buscan looks cómodos, pero sin renunciar a ese toque llamativo que eleva cualquier outfit diario.

Las deportivas plateadas se han convertido en un nuevo básico del armario otoñal: combinan con todo, aportan un punto de elegancia que otras sneakers no tienen y transforman incluso los estilismos más sencillos. Quedan ideales dando un toque de luz a un conjunto básico de camiseta blanca y vaqueros, pero también funcionan genial con ante, total denim o incluso con animal print, una de las grandes tendencias de la temporada.

El brillo del plateado es capaz de convertir un look simple en algo especial. Es el tipo de zapatilla que puedes llevar del día a la noche sin cambiar de calzado. Un must todoterreno que te acompañará tanto a la oficina como a la cita especial que te espera el fin de semana.

Así las llevan las influencers

Carla Di Pinto, por ejemplo, las llevó recientemente con un mono vaquero largo, camisa blanca debajo y bolso maxi de piel marrón, un look todoterreno tan cómodo como estiloso.

Por su parte, Bea Gimeno, en la recta final de su embarazo, combinó un pantalón marrón holgado con camiseta rosa y zapatillas plateadas, un look sencillo y monísimo que mezcla dos tendencias clave del momento.

También África Adalia se ha sumado a la moda con un look más urbano: pantalones anchos, camiseta blanca estampada y sudadera crop, demostrando que las zapatillas plata funcionan igual de bien en clave street.

¿Dónde comprar zapatillas plata baratas?

Si quieres añadir unas zapatillas color plata a tu armario sin gastar demasiado, hay opciones muy asequibles que te permitirán sumarte a la tendencia sin perder estilo.

En Zara, por 35,95 euros, tienes un modelo tipo running en efecto metalizado con detalle de pespunte en contraste.

Zapatillas plateadas | Zara

Aún más económicas son estas de Lefties, con detalles en color crudo, que cuestan solo 17,99 euros.

Zapatillas plata | Lefties

Y si prefieres un diseño retro, las de Bershka son ideales y solo valen 29,99 euros.

Zapatillas plata | Bershka

Cómodas, versátiles y con un toque de brillo que alegra cualquier día gris, las zapatillas color plata son la prueba de que la moda cómoda no tiene por qué ser aburrida.