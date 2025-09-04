Llega septiembre y toca pensar en looks diarios, ¿cómo dejar de vestir por inercia?

Con la vuelta de las vacaciones llega septiembre y toca retomar la rutina. En verano siempre parece que nos cuesta menos vestirnos, pero con el regreso al trabajo tenemos que pensar en outfits más elaborados cada día. Entre las prisas, los madrugones y el poco tiempo, a veces nos vestimos por inercia. Pero gracias a Natalia Cebrián, eso va a dejar de pasarte.

Natalia Cebrián | Novamás

La influencer de moda nos da la clave para dejar de vestirnos por inercia, ¿cómo tenemos que hacerlo?

Lo más importante: planificación y organización. Y es que como dice Natalia, "a primera hora de la mañana nadie está para pensar ni en looks ni en tendencias". Por eso, la clave es "dejarlo todo pensado la noche anterior en función de lo que tengas al día siguiente".

Consejos de moda de Natalia Cebrián | Novamás

¿Cuáles serán las tendencias de este otoño-invierno?

El morado y el color tierra vuelven fuerte esta temporada.

Vuelven las prendas con mucho volumen.

Semana de la Moda de Copenhague | Getty

En cuanto a estéticas, la western será una de las tendencias principales de este otoño-invierno.

Y seguiremos viendo muchas prendas deportivas combinadas con complementos de lujo.

En cuanto a complementos, el pañuelo a la cintura o la gorra con visera estilo inglés volverán a verse mucho esta temporada.