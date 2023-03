Todo lo que debes tener en cuenta para encontrar la camiseta básica blanca perfecta

Por mucha ropa con estampados y colores distintos que compremos, lo que nos acabamos poniendo más son las prendas básicas. Un vestido negro, unos jeans lisos o un blazer siempre estarán en esta lista, ropa tan básica con un poder sin igual: combinar con absolutamente todo. Por eso, es importante elegirlas bien.

Aun así, todas estaremos de acuerdo en que la reina de los básicos es la camiseta blanca de manga corta y, aunque pueda parecer fácil, encontrar la perfecta es todo un reto. No consiste en comprar la primera que vemos en la tienda, es imprescindible llevar a cabo una búsqueda exhaustiva si realmente queremos que se convierta en un básico muy ponible. Por tanto, debemos tener en cuenta algún que otro aspecto antes de comprarla.

¿Cómo elegir la camiseta blanca más adecuada?

Un escote que te favorezca

Uno de los aspectos que debes tener en cuenta es el tipo de escote que quieres para tu camiseta. A cada cuerpo le sienta mejor un escote y cada persona tiene unos gustos concretos. Por eso, es fundamental que elijas una camiseta blanca con el cuello que más te encaje y/o mejor te quede.

Piensa que la vas a utilizar mucho y debes ir cómoda con el básico, así que huye de los escotes que te pones de forma puntual. ¿Eres de las de cuello pico? Zara tiene una camiseta blanca con este escote favorecedor y veraniego por 6,95 euros.

Camiseta blanca cuello pico | Zara

Adaptada a tu silueta

Aún no has descubierto la cantidad de looks con los que podrás combinarla y tampoco los estilos por los que optarás, pero, si quieres que te quede como un guante en cualquiera de ellos, apuesta por una básica ni muy holgada ni muy apretada. Podrás aprovechar para moldearla y meterla por el pantalón, rompiendo la monotonía del look.

Esto es solo un consejo, elige siempre la que más cómoda te haga sentir. Si es una oversize, en Pull&Bear puedes encontrarla por 7,99 euros.

Camiseta blanca oversize | Pull&Bear

De cierta calidad

No pienses que es una camiseta más y acabes eligiendo la más económica sin fijarte en su composición. Lo barato sale caro. Para que te dure más y aguante mejor el uso constante que le vas a dar, fíjate muy bien en los cuidados que debe recibir.

Analiza bien los iconos de su etiqueta que te indicarán a qué temperatura debes lavarla, si deberías secarla o cómo plancharla. No hacer bien alguno de los pasos recomendados la deteriorará antes y perderá su blancura. Si tras usarla has dado con la perfecta, ¡cómprate otra antes de que se agote!

De tejido cómodo

Huye de tejidos y materiales incómodos. Nada de fibras sintéticas, el mejor tejido es el algodón. Ya lo dicen los expertos, hasta la ropa interior debe ser de algodón, ¿por qué?

El algodón es una fibra natural que destaca por su factor hipoalergénico, es ligero, tiene un tacto muy suave y es transpirable, entre otros. Así pues, tu camiseta básica será perfecta para cualquier ocasión y temperatura y no te va a privar de moverte. Muchas prendas se elaboran con este tejido, como la camiseta blanca con cuello redondo que te ofrece H&M por 7,99 euros.

Camiseta de algodón | H&M

Ideal para cualquier atuendo

Dejando a un lado todos estos puntos, el último de los aspectos en el que te debes fijar es el estilo de la camiseta en general. ¿Es demasiado corta? ¿Las mangas son muy largas? ¿Se transparenta? Lo más recomendable es que llegue al menos a la altura de la cadera, para que sea práctica y ponible.

Las influencers también la incluyen en sus atuendos, como por ejemplo María Pombo, quien decide combinarla con unos vaqueros y una chaqueta camel de flecos.