Scrunchies, el accesorio de los 90 para el pelo que vuelve a ser tendencia y que además cuida tu cabello

Los scrunchies vuelven a ser protagonistas en nuestro pelo este otoño y no hay duda: cuanto más grandes, mejor. Estos coleteros que marcaron los años 90 han regresado con fuerza, y no solo por nostalgia. Su tamaño y la variedad de telas, colores y estampados permiten elevar cualquier look, desde el más deportivo hasta el más elegante.

A diferencia de las gomas tradicionales, los scrunchies respetan el pelo, evitando tirones y roturas. Es un accesorio que cuida la melena, ideal para quienes quieren recogidos cómodos sin dañar la fibra capilar.

El origen del scrunchie

Su inventora, Rommy Hunt Revson, fallecida en 2022, trabajaba de joven como cantante en un club nocturno y sufría por los daños que los constantes peinados le causaban en el cabello. En 1986 tuvo una idea brillante: forrar las gomas elásticas con tela utilizando una máquina de coser de segunda mano que tenía en su casa de Southampton.

Poco se imaginaba que aquella solución práctica para proteger su melena se convertiría en un accesorio que definió toda una época. El scrunchie se volvió un imprescindible de los años 90 y, con el tiempo, ha regresado al neceser de varias generaciones, consolidándose como un básico para el cabello.

Sarah Jessica Parker con un scrunchie | Getty Images

Cómo llevar los scrunchies esta temporada

La clave está en la creatividad: los scrunchies grandes no solo son cómodos, también funcionan como un auténtico complemento de moda. Para un look casual y sporty, basta con una coleta o un moño alto con un scrunchie de tela colorida.

Para un estilismo más elegante, una coleta o moño bajo con un scrunchie de satén, de terciopelo o con blonda aporta un toque sofisticado y romántico al conjunto.

Incluso combinarlos con otros accesorios —como pendientes llamativos o cinturones a juego— permite coordinar el outfit de manera sencilla y original.

Dónde conseguir los más originales

Una de las influencers que más ha apostado por los scrunchies es Eme de Amores, que los vende en todo tipo de colores y estampados en su salón de uñas Mao Pao y en su página web.

Otra opción es Amazon, donde pueden encontrarse packs de seis coleteros en distintos tonos por menos de 10 euros. Si buscas algo más económico y discreto, Lefties tiene este pack de scrunchies finos por 3,99 euros. Y, por supuesto, en Shein encontrarás todos los scrunchies que puedas imaginar: tamaño XXL, estampado de tartán y mucho más.