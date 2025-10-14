Pantalones balloon, la prenda más buscada del otoño: así se llevan (y favorecen más de lo que imaginas)

Vuelven los pantalones con volumen, con ese aire relajado pero sofisticado que transforma cualquier look. Los pantalones balloon, con su silueta amplia y cintura ajustada, se han convertido en una de las tendencias más fuertes del otoño.

Ya los vimos durante el verano en versiones más fluidas, de lino o algodón, y ahora continúan conquistando el street style en tejidos más gruesos como el denim o la sarga. Son cómodos, elegantes y tan versátiles que se adaptan a cualquier ocasión.

Pantalones balloon | Getty Images

Qué son los pantalones balloon

Los pantalones balloon (también conocidos como "globo") se caracterizan por su forma abombada en la parte de las piernas y su estrechamiento hacia el tobillo. Tienen cintura alta y, normalmente, pliegues o pinzas marcadas que aportan estructura sin perder fluidez.

A diferencia de los wide leg o los cargo, el balloon busca equilibrar la silueta, realzando la cintura y aportando volumen controlado en las caderas y muslos. Esa forma redondeada los hace especialmente favorecedores para distintos tipos de cuerpo.

Disimulan las caderas anchas, aportan curvas a las figuras más rectas y acentúan la cintura de avispa en los cuerpos de reloj de arena. Eso sí, pueden acortar visualmente las piernas en personas bajitas, aunque con unos kitten heels u otros zapatos de tacón bajo el efecto se equilibra perfectamente.

Cómo combinarlos para que sienten bien

La clave está en compensar el volumen. Los pantalones balloon funcionan mejor con prendas ajustadas o cortas en la parte superior, como camisetas básicas metidas por dentro, tops de punto fino o bodies.

Para el día a día, combínalos con zapatillas y una camiseta blanca: un look sencillo pero con mucho estilo.

Pantalones balloon | Getty Images

Para la oficina, elige una versión con pinzas en tonos neutros —beige, gris, negro o azul oscuro— y súmale una blusa ajustada o un jersey de cuello alto.

Pantalones balloon | Getty Images

En un plan más arreglado, los balloon jeans con zapatos de tacón y una blusa tipo peplum del mismo color potencian las curvas y estilizan la figura.

Pantalones balloon | Getty Images

El tejido que define la temporada

Si en verano los vimos en lino, viscosa o algodón, este otoño los pantalones balloon se reinventan en denim, lana o sarga. Los modelos vaqueros son los más virales —especialmente los de cintura alta y silueta muy marcada—, mientras que los de pinzas se imponen como la alternativa más elegante a los clásicos pantalones de traje.

Los colores de moda son los neutros: arena, caqui, gris y negro, aunque también destacan los tonos vino y azul tinta, perfectos para looks con más personalidad. No obstante, unos negros nunca fallan.

Dónde conseguirlos

En Zara encontramos un diseño perfecto para el día a día y para combinar con todos los básicos del armario. De tiro medio, color khaki y pierna muy ancha, su precio es de 39,95 euros.

Pantalones balloon | Zara

En HyM hay una opción ideal para los looks de noche, una cena especial o un evento elegante. Está confeccionada en satén, con una caída suave, y cuesta 39,99 euros.

Pantalones balloon | HyM

Y en Mango destaca la versión denim, con la forma balloon menos pronunciada, perfecta para un look más discreto. Su precio es de 49,99 euros.