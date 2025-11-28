La nueva tendencia de Zara: collares largos en forma de mini bolso

A menudo pasamos horas frente al armario intentando dar con el look perfecto para salir de casa. Nos probamos mil camisetas, cambiamos de pantalones una y otra vez y, cuando por fin encontramos una combinación que nos convence, sentimos un pequeño alivio.

Sin embargo, con el tiempo, esos mismos looks empiezan a parecernos sosos o demasiado previsibles. Intentamos darles un giro con unas zapatillas en tendencia o con algún complemento colorido… pero aun así sentimos que falta algo.

Y es que hay un elemento al que solemos restarle importancia, pero que puede transformar por completo cualquier conjunto: los collares. Un accesorio sencillo, versátil y capaz de elevar incluso el outfit más básico. Por eso, en este artículo te presentamos el collar en tendencia del momento, el toque final que tu armario estaba pidiendo.

Es de Zara

Como no podía ser de otra manera, esta tendencia que está arrasando en redes sociales la lidera Zara, la firma estrella de Inditex. Hablamos de collares largos con forma de mini bolso, todos en un elegante acabado metálico.

Modelo con uno de los collares de la colección | Instagram, @zara

Más allá de sus mil y un detalles, están disponibles en varias tonalidades para ajustarse a todos los gustos: dorado, plata, marrón y negro.

Este accesorio es perfecto para apostar por un outfit original, actual y con mucha personalidad. Un complemento capaz de transformar tu look y convertirlo en el centro de todas las miradas.

Lo diseños más básicos

Dentro de esta colección, Zara incluye dos diseños algo más discretos, pensados para quienes buscan un toque especial sin caer en la extravagancia.

El primero es el más minimalista: un colgante rectangular, completamente metálico, decorado con detalles de strass que aportan brillo sin recargar. Incorpora una pequeña cremallera funcional y está disponible en dorado y plateado.

Collar bolso strass | Zara

El segundo diseño combina la estructura metálica con un mini bolso de rafia en color marrón, lo que le da un aire más artesanal. Los flecos plateados que lo acompañan le añaden un punto original y desenfadado, ideal para looks más veraniegos o casuales.

Collar largo bolso crochet | Zara

Algunos más extravagantes

La tercera opción apuesta por un estilo más llamativo. Se trata de un colgante tipo bolso de malla metálica, adornado con detalles joya y un cierre de mosquetón. Es, sin duda, una opción perfecta para elevar vestidos clásicos y darle un punto sofisticado al conjunto. Estos tres primeros diseños están disponibles por 29,95 euros.

Collar combinado bolso joyas | Zara

La última propuesta de la firma es, quizá, la más atrevida: un collar largo que combina piezas metálicas con hilo en contraste, con forma rectangular y un acabado rematado en flecos tipo cadena. Una pieza pensada para quienes no temen arriesgar. Su precio es de 35,95 euros.

Collar combinado bolso flecos | Zara

¡No esperes más!

Así pues, estos collares mini bolso de Zara se han convertido en la pieza definitiva para sumarse a la tendencia del momento. Son versátiles, originales y capaces de elevar cualquier look.

Tanto si prefieres un diseño más minimalista como si te atreves con propuestas más llamativas, incorporar uno de estos complementos es una forma rápida y efectiva de actualizar tu estilo y unirte a la moda que está arrasando esta temporada.