TIENE LA MISMA CAPA EN CAMEL

La reina Letizia, imponente con un abrigo capa: una de sus prendas favoritas para el invierno, que tiene en dos colores

La reina Letizia ha vuelto a demostrar que el estilo y ella van de la mano. La Reina ha derrochado estilo al recibir con honores al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la Primera Dama, Elke Büdenbender. Apostando por un vestido rojo y una capa negra, que también tiene en cámel, la reina Letizia ha lucido un look invernal de diez.

El rey Felipe VI y la reina Letizia

Vídeo: Gtres Foto: Gtres

Europa Press
Publicado:

La reina Letizia ha reaparecido este miércoles junto al Rey Felipe VI 24 horas después de desplazarse a Tudela (Navarra) para asistir a un homenaje al cineasta Alejandro Amenábar en el marco del Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, y acaparar todas las miradas con un estilismo juvenil y a la última con una blazer de cuadros en tonos turquesas y morados, pantalón tipo wide leg blanco, y bolso sostenible confeccionado en lana merina.

El look de la reina Letizia
El look de la reina Letizia | Gtres

Un outfit moderno, versátil y perfecto para ir a la oficina, que ha sustituido esta mañana por un estilismo regio a la altura de la ocasión para recibir con honores al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la Primera Dama, Elke Büdenbender, con motivo de su viaje de Estado a España para fortalecer y estrechar relaciones bilaterales entre ambos países a nivel económico, empresarial y cultural.

El look con capa de la reina Letizia
El look con capa de la reina Letizia | Gtres

Confirmando por qué está considerada la royal más elegante del momento, doña Letizia ha impactado con su aparición en el Patio de la Armería del Palacio Real con un look sublime protagonizado por un impresionante vestido rojo y su capa favorita. Un diseño negro con cuello de pelo sintético al tono de Carolina Herrera, que también posee en color cámel, y que es sencillamente perfecto para combatir el frío con elegancia y sofisticación.

La capa de la reina Letizia
La capa de la reina Letizia | Gtres
El look invernal de la reina Letizia
El look invernal de la reina Letizia | Gtres

En cuanto al vestido, se trata de un modelo de gasa en un intenso rojo, con cuerpo liso de manga larga, falda de vuelo y bajo asimétrico, que estrenó en febrero de 2025 en el acto de investidura del rey Felipe como Doctor Honoris Causa en la Universidad de Alcalá de Henares.

El vestido rojo de la reina Letizia
El vestido rojo de la reina Letizia | Gtres

Como complementos, doña Letizia ha escogido unos salones de piel de tacón kitten en burdeos, su inseparable anillo de Coreterno, y unos pendientes largos con piedras de colores de Tous, poniendo el broche de oro a un nuevo look de diez.

Los zapatos burdeos de la reina Letizia
Los zapatos burdeos de la reina Letizia | Gtres
La reina Letizia y el rey Felipe, en el Palacio Real
La reina Letizia y el rey Felipe, en el Palacio Real | Gtres

