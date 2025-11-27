Sara Carbonero al puro estilo Audrey Hepburn: guantes largos que marcan tendencia

Sara Carbonero se convirtió en el centro de todas las miradas en la gala Elle x Future con un estilismo que evocaba inmediatamente a Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. Un homenaje al glamour del cine clásico, marcado por unos guantes negros largos y una melena con ondas suaves que parecían sacadas de la gran pantalla.

Sara Carbonero al puro estilo Audrey Hepburn | Gtres

El vestido, negro, largo y de seda, era de Stella McCartney, con escote redondo y tirantes de eslabones decorados con strass, que aportaban un toque de brillo discreto pero sofisticado. El resto del look seguía la misma línea de elegancia: collar de eslabones de oro blanco y diamantes de Messika, bolso de strass de Aquazzura y sandalias de terciopelo de Saint Laurent. Sin embargo, fueron los guantes, de la firma española artesanal Guante Varadé, los que elevaron el conjunto a un nivel icónico.

Para equilibrar el conjunto, Sara eligió un maquillaje potente: rostro bronceado, ojos enmarcados en negro y labios granate.

Sara Carbonero | Gtres

Guantes largos: el regreso de un clásico

Que Sara Carbonero eligiera guantes largos, también conocidos como guantes de ópera, no es casualidad. La tendencia ya se venía gestando en las pasarelas de primavera-verano 2026, con firmas como Richard Quinn, Simone Rocha, Balenciaga y Prada apostando por este complemento para los looks de gala. Desde versiones negras satinadas a modelos estampados o con lentejuelas, los guantes prometen ser el accesorio estrella de la próxima temporada.

Además de su función estética, son prácticos: abrigan sin restar elegancia, convirtiéndose en aliados perfectos para bodas de invierno o eventos de entretiempo. Este detalle clásico permite a las invitadas derrochar sofisticación sin renunciar a la comodidad.

Desfile de Prada Primavera 2026 en la Milan Fashion Week | Gtres

Dónde conseguir unos guantes largos como los de Sara

Si quieres sumarte a la tendencia, hay opciones para todos los estilos y presupuestos. En HyM venden actualmente unos guantes en velour suave, negros y largos de lo más calentitos. Tiene un precio de 29,95 euros, pero ahora, en el Black Friday, se pueden conseguir un 25% más baratos.

Si buscas una versión premium y con carácter, en la colección de Ludovic Saint Sernin para Zara hay estos de piel con tachas que serán la estrella de cualquier outfit esta Navidades, no obstante, su precio ronda los 100 euros.

Y si quieres unos más festivos, con plumas, estos de Misako, que tan solo cuestan 6 euros, serán la opción definitiva.