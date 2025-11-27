Los básicos de Uniqlo en los que vale la pena invertir

Ya hace unas semanas que el frío ha llegado para todos. Y, con ello, un necesario cambio de armario para dar prioridad a todas esas prendas que realmente cumplen su función: ser cómodas y que abriguen.

Para ello, contamos con la asesora de imagen Sofía Seredina, quien ha elaborado una selección de cinco prendas esenciales de Uniqlo que resumen la filosofía del armario depurado: invertir en pocas piezas, pero escogidas con criterio.

Así pues, la experta nos recomienda unas prendas "atemporales, funcionales y con ese punto de lujo silencioso que define a la mujer elegante, segura y moderna", relata. Porque "el verdadero estilo está en la elección, no en la cantidad", reflexiona.

Abrigo de lana

La primera prenda que nos presenta Seredina es "el abrigo de lana con corte masculino". La asesora de imagen describe esta pieza como "minimalista, estructurada y con ese aire andrógino que le va a cualquier look", algo que permite combinarla tanto con unos vaqueros como con un traje de líneas depuradas.

Y es que su versatilidad convierte este abrigo en una de las inversiones más inteligentes de la temporada: "Si solo pudieras invertir en una prenda, esta sería la prenda", asegura Sofía.

Abrigo de lana | Uniqlo

Su corte recto, su presencia elegante y su capacidad para elevar cualquier conjunto lo convierten en la pieza que más trabaja dentro de un armario cápsula.

Jersey de cashmere

La segunda pieza imprescindible es el ya icónico jersey de cashmere. Seredina destaca que su valor no está en las apariencias, sino en la experiencia de llevarlo: "Su textura, su caída, la sensación al llevarlo…", detalla. Son cualidades que lo sitúan por encima de cualquier otro básico de punto.

Además, la marca ofrece una paleta cromática muy amplia: "Lo encontrarás en muchos tonos, como arena, gris, rosa, humo, topo…", nombra la experta. Una prenda "ideal tanto si la llevas sola como debajo de una americana e incluso de un abrigo", comenta.

Jersey de cashmere | Uniqlo

Seredina insiste en que "el verdadero lujo está en lo que no se nota pero sí se siente", justo lo que logra el cashmere: un material que transmite confort, calidad y una elegancia que se percibe más en la experiencia de llevarlo que en su apariencia.

Camiseta blanca básica

Aunque pueda parecer el básico más simple, la experta recuerda que pocas prendas dicen tanto del estilo personal como una camiseta blanca bien escogida. "La de Uniqlo tiene el algodón perfecto. Es gruesa, con cuerpo y sin transparencias", afirma.

Esta característica la convierte en una pieza poderosa dentro de un armario depurado, ya que se integra fácilmente en estilismos más formales como bajo un jersey de cashmere, por ejemplo, o en combinaciones más informales con pantalones anchos.

Camiseta básica | Uniqlo

Para la experta en imagen y creadora de contenido, la camiseta blanca de Uniqlo es "la base de cualquier look depurado".

Pantalón wide leg de lana

En cuarto lugar, Seredina propone el pantalón de pierna ancha en lana o mezcla, una prenda que aporta movimiento, verticalidad y una silueta favorecedora para la mayoría de cuerpos.

Explica que "tiene una caída fluida, una línea limpia y una silueta que estiliza muchísimo", lo que lo convierte en una opción ideal para quien busca elegancia sin renunciar a la comodidad.

Pantalón ancho de lana | Uniqlo

Es el típico pantalón que demuestra la esencia del armario cápsula: "Lo importante no es tener mucho, sino elegir bien", recuerda. Con una sola pieza, es posible crear conjuntos profesionales, casuales o incluso nocturnos con mínimos ajustes.

Chaleco ultra ligero

La última prenda y la favorita de Sofía es el chaleco ultra ligero, una de esas piezas discretas pero transformadoras. Lo describe como "el secreto que todas las parisinas dominan", ya que lo utilizan bajo sus abrigos para mantener el calor sin añadir volumen.

Chaleco ultra fino | Uniqlo

La experta subraya que su funcionalidad no resta belleza, sino todo lo contrario. Lo define como "invisible, funcional y elegantísimo", lo que lo convierte en el truco definitivo para sobrevivir a los días más fríos sin sacrificar el outfit.