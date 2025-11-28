Cristina Pedroche recalca que "es el año que más me ha costado" cuando habla de su vestido para las Campanadas

Cuando se acerca el fin de año todos los ojos están puestos en una persona: Cristina Pedroche. Y es que, desde aquel vestido negro de transparencias firmado por Charo Ruiz que lució en 2014, año de su estreno, la presentadora ha creado a su alrededor toda una expectación sobre el look que escogerá cada Nochevieja.

Pero además, a todo esto se suma que 2025 es un año muy especial para las Campanadas porque son 12 años, 12 uvas y 12 vestidos lo que se convierte en un día clave para Pedroche. Así lo confirmaba Josie cuando le preguntaban hace unos días sobre el vestido elegido para este año.

"Para nosotros es súper importante este año porque son doce campanadas, doce uvas, doce vestidos, doce años... es que es media vida. Tú ten en cuenta que la gente que tenía doce años cuando nos vio la primera vez, pues ahora tiene veinticuatro", decía el estilista añadiendo también que este año quiere que el look se haga viral en cuanto Cristina Pedroche salga en escena.

Josie contestando a la prensa | Europa Press

Pero además, ahora era la propia presentadora la que en exclusiva daba una pista de su vestido a los micrófonos de Europa Press. Cristina acudió a la premiere de Las hijas de la criada, la esperada adaptación de la novela de Sonsoles Ónega que se estrena este domingo en Atresplayer, y allí contaba que este "es el año que más me ha costado".

Cristina Pedroche en la premiere de Las hijas de la criada | Gtres

"Yo también tengo ganas de que llegue ya Nochevieja y de mostraros el trabajo que estamos haciendo este año que yo creo que no va a dejar indiferente ¿no? Es que no sabéis lo que es este año, este año sí te voy a decir a ti la primera exclusiva. Es el año que más me ha costado", aseguraba y terminaba diciendo que: "Ya es una súper pista".

Cristina Pedroche respondiendo a la prensa | Europa Press

Este año Atresmedia se prepara para despedir el año por todo lo alto con el evento televisivo de mayor relevancia: por primera vez, Cristina Pedroche y Alberto Chicote, la pareja de mayor éxito de la nochevieja, darán las campanadas conjuntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer, en una emisión única desde la Puerta del Sol de Madrid.