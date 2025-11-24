El estropajo viral de Mercadona que arrasa por quitar las bolitas de los jerséis

Con la llegada del frío, los jerséis vuelven a ocupar su lugar en el armario… y también vuelven a aparecer esas temidas bolitas o pelotillas que afean cualquier prenda. Este problema, tan habitual como molesto, suele resolverse con aparatos específicos o rodillos que no siempre funcionan como prometen. Pero este otoño, la solución más eficaz ha llegado de la mano de un producto inesperado: un estropajo de Mercadona.

En un Reel publicado por la tienda madrileña Personal Showroom, se puede ver cómo el estropajo Inox Limpieza Muy Fuerte de Bosque Verde —sí, el de cocina— consigue retirar las bolitas de un jersey en cuestión de segundos. La demostración se ha hecho viral y miles de usuarias ya se han lanzado a buscar el estropajo para probarlo en casa.

Así estropajo viral de Mercadona

El estropajo Inox es un producto pensado para limpiar la parte trasera de ollas y sartenes, especialmente las zonas donde se acumula la suciedad más resistente. Su textura metálica y su capacidad abrasiva lo convierten en un limpiador muy potente… y, por sorpresa, también en un eliminador de bolitas.

Eso sí, no está diseñado para prendas, por lo que debe usarse con mucho cuidado y siempre probando en un extremo poco visible del jersey. En el vídeo viral, el estropajo se pasa suavemente por la superficie del tejido, retirando las pelotillas sin dañar la lana. Aun así, conviene no abusar y hacerlo solo en prendas de punto grueso o con bolitas muy marcadas.

Por qué se forman las bolitas en los jerséis

Las pelotillas aparecen cuando las fibras de la prenda se desprenden y quedan atrapadas en la superficie del tejido. Esto suele ocurrir por:

Rozaduras continuas, como bolsos, cinturones o el roce natural de los brazos.

continuas, como bolsos, cinturones o el roce natural de los brazos. Lana o fibras sintéticas de baja calidad.

Lavados incorrectos , especialmente a demasiada temperatura.

, especialmente a demasiada temperatura. Frotar o escurrir la prenda en exceso.

Es un proceso inevitable, pero se puede minimizar eligiendo materiales de mejor calidad y cuidando bien la prenda.

Quitar las bolitas del jersey | iStock

Otras técnicas para quitar las bolitas

Si prefieres métodos más seguros y diseñados específicamente para ropa, estas opciones funcionan muy bien:

Máquinas quitapelusas: económicas y muy eficaces, rasuran la superficie del jersey sin dañarla.

económicas y muy eficaces, rasuran la superficie del jersey sin dañarla. Peines especiales para lana: ideales para prendas delicadas como cachemir o merino.

ideales para prendas delicadas como cachemir o merino. Rodillos adhesivos: no eliminan las bolitas más grandes, pero ayudan a retirar fibras sueltas.

no eliminan las bolitas más grandes, pero ayudan a retirar fibras sueltas. Cintas de depilar tipo waxing: curiosamente, funcionan bien para pelotillas pequeñas en prendas de algodón.

Cómo evitar que vuelvan a aparecer

Hay varios trucos para mantener los jerséis como nuevos durante más tiempo: