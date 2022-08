El arrollador vestido de fiesta de Aitana lo puedes comprar en Zara

Inevitablemente, los famosos también se convierten en una especie de influencers cuando postean la ubicación de un restaurante, un paraje o un look en sus redes sociales. Cuando se trata de ropa, no dudamos ni un segundo en hacernos con ese vestido o esa camiseta que le queda también, por lo que nos volvemos locas navegando por las tiendas si no incluyen la referencia.

Esta vez, ha sido la cantante Aitana quien nos ha maravillado con un vestido de lo más elegante y sensual. La joven artista posa con una cara de lo más angelical y un estilizador vestido negro en lo que parece ser un paraje de ensueño en uno de sus últimos posts en Instagram.

La publicación se ha llenado rápidamente de comentarios, donde celebridades entre las que se encuentra su pareja, Miguel Bernardeau, la han piropeado. Y no es para menos, pues Aitana está espectacular. Parece que el vestido le ha encantado tanto como a nosotras, ya que la galería de fotos que ha compartido es perfecta para apreciar el atuedo desde todas las perspectivas.

Dónde comprar el vestido negro de Aitana

Este outfit tan ideal pertenece al gigante de Inditex, Zara. Se trata de una pieza de edición limitada de la colección fiestera "Into the night", lanzada por la tienda junto a la famosísima Kate Moss.

El vestido que ha seleccionado la artista es corto e incluye un gran escote de lo más atractivo en la parte trasera. Se sujeta por el cuello gracias a una fina tira, completada con pequeñas piedras brillantes que, además, resiguen las costuras traseras. También incluye un fruncido en la parte delantera y una cremallera oculta detrás.

Está disponible en la web de la tienda, de la talla XS a la L. Su referencia es 7748/783, aunque debes saber que tiene un coste de 69,95 euros.

Vestido drapeado negro | Zara

El look natural de Aitana

Si algo caracteriza a la cantante es su naturalidad y sutileza. Sus looks no destacan por ser ni demasiado llamativos ni recargados, tampoco por su maquillaje. En esta ocasión, Ocaña nos confirma la teoría. La artista parece que ha decidido prescindir de los cosméticos casi por completo, cosa que nos permite disfrutar de su singular belleza.

En su rostro, apreciamos algo de gloss con lo que da brillo a sus labios, rimel con el que alarga las pestañas y colorete rosa para dar color a sus mejillas. Así pues, se ha decantado por un maquillaje perfecto para verano. Además, ha optado por llevar su melena al viento con su característico flequillo, aunque desde hace un tiempo pasó del recto al de estilo cortina.

En qué momento se encuentra Aitana

A juzgar por sus constantes lanzamientos, Aitana se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional, y es que son muchos los artistas que no quieren perderse la oportunidad de trabajar con ella. Recientemente, ha colaborado con la trapera Ptazeta y la argentina Emilia, además de realizar un dueto con la latina Nicki Nicole y apostar por una versión con mucho ritmo con el artista italiano Sangiovanni.

También se le nota en la cara la felicidad que le proporciona su pareja, el actor Miguel Bernardeau, con quién comparte su vida desde hace aproximadamente tres años. En lo que llevamos de verano, han sido fotografiados en Ibiza de lo más acaramelados y probablemente celebraron juntos el reciente cumpleaños de la joven.

