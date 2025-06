La falda viral con la que se han atrevido Natalia Osona y Gloria Camila: solo necesitas dos camisas

Si tienes a mano dos camisas que ya no usas, no te deshagas de ellas porque las puedes reaprovechar para crear un outfit de lo más original. Natalia Osona ha sido una de las últimas que se ha sumado a uno de los trends de moda que genera bastante controversia. Se trata de la camifalda, una prenda que la influencer decidió ponerse para visitar Barcelona.

"Solo apto para atrevidas", dice en su post. ¿Tú también te atreves a llevarla? Pues estos son los pasos para crear esta prenda, ideal para darle una segunda vida a ropa que tienes olvidada en el armario.

Cómo hacer la camifalda

Hacer una camifalda es muy sencillo. Primero, abrocha los botones de una camisa a los ojales de la otra. Luego, ponte las camisas alrededor de la cintura para después abrochar los botones restantes. Para que las mangas no queden colgando, coge las dos de cada lado y haz un nudo.

En su caso, Natalia ha elegido dos camisas de estilo clásico: una azul con rayas finas y otra blanca con rayas más gruesas en azul oscuro, una combinación de colores ideal. Su outfit se completa con un top blanco tipo crop top, un cinturón ancho marrón con tachuelas, unas zapatillas deportivas de color azul vibrante, una camisa tejana oversize (muy en tendencia, por cierto), una gorra azul a conjunto, unas gafas de sol y un bolso grande marrón.

En definitiva, un look con un estilo casual y urbano con toques deportivos y modernos que aporta un aire desenfadado y juvenil.

Las críticas a la camifalda

Al principio decíamos que este es un look que genera polémica entre los usuarios de Instagram y es que Natalia recibió comentarios como estos tras publicar el vídeo: "Horrible", "Ni de coña", "Odiadísimo", "Amo tus outfits, pero este no pasó la prueba"...

Un par de días después, en una publicación para recapitular su paso por la capital catalana, la influencer aprovechó para responder a todos ellos con cierto humor: "Por Barcelona con la falda que tanto os gustó. He de decir que a mí me flipa, pero os quiero igual". Y de entre todas las críticas, destaca la que le hizo más gracia: "Quítenle el wifi a las influencers de moda que esto ya no puede ser más. Natalia, no le enseñes esto a Zara porfi".

Natalia Osona con camifalda en Barcelona | Instagram @nataliaosona

Gloria Camila también se hizo un camifalda

De hecho, Natalia Osona no es la primera influencer en apuntarse a la moda de la camifalda. Unos meses antes, fue Gloria Camila la que creó las suyas. Para su primer look, ha escogido una camisa blanca con transparencias y otra azul con rayas blancas finas (muy parecida a la de Natalia) con una gabardina larga de cuero en color negro, una camisa blanca tipo crop top, un culotte negro, unas gafas de sol, un bolso y unas botas altas.

Por otro lado, en su segundo look lo único que cambia es la camifalda que, en este caso, está formada por dos camisas a cuadros, una en tonos grises y otra en tonos marrones.

Previendo las críticas que le podrían caer, Gloria Camila avisó: "Mujeres del mundo, no estáis obligadas a utilizar esta falda, por lo tanto, absteneros de comentar negativamente".