El desnudo integral de Boris Izaguirre que ha paralizado a sus seguidores: "Una ducha al aire libre"

Las vacaciones de los famosos están siendo muy comentadas y están dejando imágenes como las de Tamara Falcó en las Maldivas con Íñigo Onieva e Isabel Preysler o las de Ana Mena y Óscar Casas en El Salvador.

Pero ninguna tan provocativa como la que Boris Izaguirre ha publicado en sus redes sociales, incendiando a sus seguidores posando sin nada de ropa.

El escritor está de vacaciones en su tierra natal, Venezuela, concretamente en Isla Margarita, y desde allí ha compartido sus fotos duchándose: "Una ducha al aire libre en Isla Margarita, chez Margarita! Nada como el color Chana en los ranchos de Chana! Siena caribeño!"

Boris Izaguirre durante sus vacaciones en Venezuela | Instagram @borisizaguirre

El presentador ha aprovechado estas especiales vacaciones para visitar a su padre, Rodolfo Izaguirre, a su hermano Rhazil y a su cuñada Charo.

Precisamente, uno de los momentos más entrañables fue cuando se reencontró con su padre, con el que paseó por la playa a sus 94 años.

Además, a este viaje le ha acompañado su marido, Rubén Nogueira, con el que lleva casado desde 2006.