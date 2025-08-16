Antena 3 Logo Antena 3
DURANTE SUS VACACIONES

El desnudo integral de Boris Izaguirre que ha paralizado a sus seguidores: "Una ducha al aire libre"

Boris Izaguirre ha impactado a sus seguidores en las redes sociales compartiendo sus imágenes más sin nada de ropa durante sus vacaciones en Venezuela

Boris Izaguirre

Foto: Gtres

NovaMás
Publicado:

Las vacaciones de los famosos están siendo muy comentadas y están dejando imágenes como las de Tamara Falcó en las Maldivas con Íñigo Onieva e Isabel Preysler o las de Ana Mena y Óscar Casas en El Salvador.

Pero ninguna tan provocativa como la que Boris Izaguirre ha publicado en sus redes sociales, incendiando a sus seguidores posando sin nada de ropa.

El escritor está de vacaciones en su tierra natal, Venezuela, concretamente en Isla Margarita, y desde allí ha compartido sus fotos duchándose: "Una ducha al aire libre en Isla Margarita, chez Margarita! Nada como el color Chana en los ranchos de Chana! Siena caribeño!"

Boris Izaguirre durante sus vacaciones en Venezuela
Boris Izaguirre durante sus vacaciones en Venezuela | Instagram @borisizaguirre

El presentador ha aprovechado estas especiales vacaciones para visitar a su padre, Rodolfo Izaguirre, a su hermano Rhazil y a su cuñada Charo.

Precisamente, uno de los momentos más entrañables fue cuando se reencontró con su padre, con el que paseó por la playa a sus 94 años.

Además, a este viaje le ha acompañado su marido, Rubén Nogueira, con el que lleva casado desde 2006.

