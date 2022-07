Zara lanza junto a Kate Moss 37 piezas de edición limitada inspiradas en París

Kate Moss se ha sentido como en casa. Flashes, guardaespaldas, luces, calles y lujo... la supermodelo se ha rodeado de aquello a lo que ya está acostumbrada para ser la imagen de la nueva colección de Zara.

La edición limitada está inspirada en la noche parisina, donde la exclusividad y la elegancia priman por encima de todo. Se trata de un lanzamiento con dos partes: 'Into the Night' y 'Into the Classic', donde ha participado la exdirectora de Vogue, Emmanuelle Alt, y el fotógrafo David Sims.

Todo tipo de prendas

Hablar de la noche en París es sinónimo de hablar de oscuridad y destello, algo que se ve perfectamente retratado en los estilismos de la supermodelo. La gran mayoría de atuendos incorporan el negro como color base, combinado con pequeños toques resplandecientes, conseguidos con brillantes y tachuelas, entre otros elementos.

La colección está constituida ni más ni menos que por 37 piezas, que se mueven entre los 20 euros y los 149. La mayoría de ellas son básicos atemporales, perfectos para llevar en las ocasiones más especiales, donde especialmente destaca la gran cantidad de vestidos.

Corto y con brillos

Sin duda, una de las joyas de la corona. Su sutilidad es lo que ha llevado a este vestido de color avainillado a agotarse en pocos días. Destaca por su corte elegante por encima de las rodillas y sus mangas abullonadas, todo combinado con pequeños apliques de color plata en consonancia con el estilo de la campaña.

Vestido con brillos | Zara

Negro con aberturas

Con este vestido te sentirás la mujer más empoderada de la ciudad. Se trata del básico con el que todas hemos soñado alguna vez. Su escote pico combinado con una manga larga sencilla le dan el toque sensual a la prenda. Para crear contraste, Zara ha incluido un cinturón con abalorios brillantes.

Plateado y lencero

Si eres de las que nunca quieren pasar desapercibidas, 'Into the night' tiene la opción perfecta para ti. Inspirado en la lencería, la tienda tiene entre sus prendas un vestido largo, cerrado y de lo más brillante al estar confeccionado con una tela metalizada de color plomo. Ideal para una buena cena de gala o una boda de noche.

Conjunto oscuro

Puede que los vestidos no sean lo tuyo, pero no te preocupes. Zara ha pensado en ti. Si quieres primar la comodidad, puedes optar por combinar dos prendas de la colección como lo hace Moss en la campaña. Para la parte de arriba, puedes elegir este top estilo bustier con un escote de escándalo y un broche metálico en el centro. Acompáñalo con un pantalón de tiro alto negro de traje.

El toque final con complementos

Para completar tu look, la cápsula también ofrece bolsos, joyas, cinturones y sandalias. Siguen el mismo estilo, por lo que quedarán perfectos, elijas la prenda que elijas.

Choker metálico

Para vestir tu cuello y generar algo más de contraste, puedes optar por el collar de pequeñas joyas. Es lo bastante sencillo como para usarlo incluso en tus looks de oficina, por ejemplo.

Choker metálico | Zara

Sandalias planas

Entre las nuevas piezas, existe la que te salvará el verano. A Zara le gusta la comodidad y esto se ve reflejado en la gama de calzados. Estas sandalias planas de piel sintética te las querrás poner cada día. Tienen un cierre con hebilla, por lo que se adaptaran perfectamente a tu pie.