Carlota Marañón y Sofía Hamela: el dúo donostiarra que conquista las redes con estilo y naturalidad

En los últimos años, las redes sociales han pasado de ser solo un lugar para distraerse a ser una oportunidad para mostrar talento. Plataformas como Instagram, TikTok y cada vez más YouTube, ofrecen a los jóvenes un espacio para expresarse, conectar con gente de todo el mundo y crear su propia comunidad.

En medio de esta revolución digital, emergen nuevas figuras que destacan por su estilo y frescura, como Carlota Marañón y Sofía Hamela. Este carismático dúo, originario de San Sebastián, se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados del panorama influencer actual.

En pocos meses, su contenido ha captado la atención de miles de seguidores que valoran su naturalidad y la conexión real con la audiencia. Ya no son solo influencers, son creadoras de contenido con identidad propia.

Pero, ¿quiénes son?

Ambas nacieron en Donosti y comparten una fuerte amistad que ha sido clave en el desarrollo de su proyecto conjunto. La combinación de sus personalidades ha creado un tándem que funciona con fluidez, mostrando en pantalla una complicidad que traspasa lo digital.

Carlota transmite una vibra relajada, práctica pero estética: suele apostar por looks cómodos en tonos oscuros, con una predilección por el negro como seña de identidad. Aunque puede parecer despreocupada, es metódica y constante en su trabajo, lo que la convierte en una creadora comprometida detrás de esa fachada de "todo me da igual".

Sofía, en cambio, tiene una energía más caótica y dulce, con una imagen más pulida y sofisticada: prefiere colores claros, conjuntos cuidados y un aire más clásico. Su estilo tiene un punto más refinado, pero sin perder una naturalidad encantadora. Aunque a veces su desorden la delate, compensa con una creatividad viva y pasión por su trabajo.

Juntas, equilibran espontaneidad y estructura, elegancia y comodidad, caos y orden… y justo ahí está la magia. Carlota pone el toque más calmado y práctico, y Sofía aporta energía y orden. No intentan parecer iguales, y eso es lo que engancha: se complementan sin esfuerzo, como una amistad real que funciona porque cada una tiene lo suyo, pero juntas lo hacen todo mejor.

Sobre el contenido en redes

El contenido que hacen se caracteriza por una mezcla de cercanía y estética. En Instagram, apuestan por un feed muy cuidado, con fotografías de viajes, outfits, recomendaciones y momentos cotidianos.

En TikTok, el formato es más directo y divertido, con vídeos sobre situaciones cotidianas, comentarios espontáneos sobre la vida, pequeños vlogs y challenges que siempre llevan su sello personal.

Pero donde realmente están comenzando a marcar una diferencia es en YouTube. Con vídeos en formato vlog, comparten su día a día en Madrid, donde ambas están independizadas, viajes, eventos y momentos íntimos entre amigas.

Lo que las distingue de muchas otras creadoras es su capacidad de mantener una narrativa auténtica. No intentan aparentar una vida perfecta, sino que comparten sus dudas, aprendizajes y procesos creativos, lo que ha generado una comunidad muy fiel que se siente parte de su evolución.

Además, juntas han comenzado a crear series en YouTube: su última aventura fue "10 días en Estados Unidos". Ahora, están estrenando su nueva serie en Colombia, acompañadas de Carlos Peguer, comunicador y creador de contenido que ya formó parte de la serie anterior.

Carlota y Sofía no solo marcan tendencia en moda y estilo de vida, sino que también inspiran a muchos jóvenes que quieren usar las redes para mostrar quiénes son de verdad. Están creciendo rápido y parece que todavía tienen mucho por contar en este mundo digital que no para de cambiar.