Rosa López confiesa por qué descarta ser madre y casarse en estos momentos: "El corazón se me enternece"

Rosa López e Iñaki García forman una pareja estable que demuestra su apoyo incondicional en cada aparición pública que hacen. Ambos llevan seis años de relación, pero aún no se han casado ni han tenido hijos.

Por ello, en un reciente encuentro con Europa Press, la cantante ha sido preguntada por este hecho y si se plantea formar una familia.

Rosa López e Iñaki García en la MBFWM | Gtres

"Los artistas vivimos para la gente que nos está viendo. Y llega un punto que ya ni casarte, ni tener hijos...", ha señalado sobre lo dedicada que está a su carrera. "No hay pensamiento, pero con tanto trabajo y tanto que hacer y tantas cosas inesperadas...".

En relación con la maternidad y tener una "mini Rosa de España", la cantante granadina reconoció que la idea le emociona, pero también le genera dudas: "El corazón se me enternece, pero luego veo también todo lo que hay en la vida". Unas palabras que han llamado la atención, pues hace unos meses se mostraba más entusiasmada por la posibilidad de ser madre, pero con las que ahora demuestra que su prioridad sigue siendo la música.

Rosa López | Europa Press

Al mismo tiempo, la artista se refirió al homenaje que David Bustamante hizo a su compañero de concurso Àlex Casademunt, fallecido en 2021, y lamentó habérselo perdido: "Qué bonito, ¿no? Jo, pues me lo he perdido. Me lo he perdido...".

No obstante, se mostró entusiasmada con la idea de realizar un homenaje conjunto de todos los integrantes de su edición de OT, aunque advirtió que es un asunto delicado: "Eso sería guay. Lo que pasa es que sí, es verdad que es un tema delicadillo. Angelico mío, Álex se merece todo. Si alguna vez alguien lo consigue y que estemos todos, yo encantada. Pero que estemos todos, ¿no?".

En cambio, cuando se le preguntó por la ruptura de Nuria Fergó, optó por no pronunciarse y dejó claro que prefiere no entrar en la vida personal de los demás: "De todas formas, estas cosillas a mí, como son cosas personales... Yo, de la música, lo que queráis y si tengo información".

Además, habló sobre su relación actual con Chenoa, explicando que ahora mismo no tienen contacto, aunque no descarta futuros encuentros. "No, no la veo. Ahora mismo no la veo. Al final siempre coincidimos. Si es que los artistas vivimos para la gente que nos está viendo".

A pesar de que han pasado más de dos décadas desde su victoria en Operación Triunfo, Rosa sigue teniendo muy presente a sus compañeros de edición.