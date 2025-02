Verdeliss regresa a casa tras completar las siete maratones: cómo está viviendo sus primeros días en familia

Estefaníaa Unzu Ripoll, la influencer y madre de ocho hijos, conocida en redes como Verdeliss, ya está de vuelta en Pamplona después de finalizar con éxito uno de los desafíos más duros del mundo: correr 7 maratones en 7 días y en 7 continentes. Verdeliss ha compartido con sus seguidores cómo está viviendo sus primeros días en casa junto a su familia tras superar este espectacular reto.

Hace solo unos días, Verdeliss aterrizaba en Pamplona, donde la esperaban sus seres queridos. Nada más llegar, se fundió en un emotivo abrazo con su hija Deva, seguido de un cariñoso beso con su marido. Tras el reencuentro, la influencer atendió a la prensa y reflexionó sobre su experiencia. Contó que las maratones en las que se sintió más cómoda fueron las de Dubái y Australia, mientras que la más complicada fue la última, en Miami.

Además de hablar sobre las dificultades del reto, Verdeliss hizo una reflexión más profunda sobre lo que ha significado esta experiencia para cada uno de los corredores. "Cada uno lleva sus propias batallas, tantas historias de superación detrás… Incluso yo vuelvo ahora a una realidad feliz, pero hay otros que vuelven a una realidad dolorosa. Esta parte de reflexión ha sido lo más importante", ha comentado la influencer con emoción.

La vuelta a casa ha estado llena de abrazos y momentos especiales en familia, como el triple cumpleaños de sus hijos Miren, Julen y Deva. Verdeliss ha celebrado los seis años de Miren, los once de Julen y los tres de Deva en un momento de alegría que ha compartido con sus seguidores, a través de sus historias de Instagram.

Historia de @verdeliss | Instagram

Además de las celebraciones familiares, la influencer también ha recibido muestras de cariño de sus seguidores. Una de las más emotivas fue la carta de un admirador secreto que le ha dejado una carta escrita a mano: "Hola Estefanía, vivo en tu misma calle y, aunque nunca me he cruzado contigo, no puedo dejar de admirarte y felicitarte por este gran logro". Este gesto refleja la admiración que genera Verdeliss tras haber completado este impresionante reto.

Historia de @verdeliss | Instagram

Aunque haya cruzado la meta del desafío más grande de su vida, Verdeliss no ha dejado de moverse. La influencer ha compartido en tono irónico un vídeo corriendo en la cinta de su casa, con el mensaje: "¿Cómo está el cuerpo después del reto?". En las imágenes, se ve a su hija Deva jugando al lado con uno de sus regalos de cumpleaños, mientras la buhardilla de la casa se convierte en un espacio multiusos donde deporte y vida familiar se combinan.

Historia de @verdeliss | Instagram

Este reto tiene un significado muy especial para Verdeliss, ya que lo ha hecho para dar visibilidad a Claudia, una niña de seis años diagnosticada con el síndrome de Menke-Hennekam, una enfermedad muy rara que solo tienen 81 personas en el mundo. Con esta experiencia, la influencer ha querido apoyar a Claudia y su familia, ayudando a que más gente conozca su historia y la importancia de seguir investigando.