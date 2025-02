Verdeliss finaliza el reto de las siete maratones tras su carrera más complicada: "He tirado de corazón"

Siete maratones, siete días y siete continentes, este es el extraordinario reto que ha completado Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss. La influencer y madre de ocho hijos ha corrido hoy su última maratón del World Marathon Challenge 2025, que se ha llevado a cabo en Miami. Es la única española que lo ha conseguido este año.

Verdeliss ha conseguido una marca digna del World Record Guiness, ha quedado séptima de toda la clasificación y segunda en la categoría femenina. "Hoy ha sido duro y creo que mi mayor victoria, porque me he enfrentado al verdadero reto de esta aventura", ha dicho Verdeliss nada más cruzar la meta.

Esta última carrera ha sido especialmente complicada para Estefanía. "No he podido parar de vomitar toda la carrera, hoy no tenía que tirar de piernas, ni tirar de cabeza como he pensado siempre, hoy he tirado de corazón", ha comentado exhausta pero feliz.

Historia de @greencornerss_ sport | Instagram

En 2024 corrió una maratón por cada mes, pero el reto de este año es aún más complicado, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de cada lugar, 64 horas de vuelos y el jet lag. El recorrido comenzó el pasado 31 de enero en la Antártida, donde logró la primera posición entre las mujeres y quedó en cuarta, casi en el podio, de todos los participantes. Las siguientes carreras han tenido lugar en Ciudad del Cabo, Perth, Dubái, Madrid y Brasil.

Según ha subido la cuenta Green Cornerss Sport, la marca de cosmética deportiva diseñada por Verdeliss, en esta última carrera, la influencer ha sufrido más que nunca el desgaste físico que conlleva este reto. "Estefi está notando el esfuerzo sobrehumano de estos días. Vamos Estefi, eres nuestra campeona", han escrito en sus historias de Instagram.

Historia de @greencornerss_sport | Instagram

La quinta carrera tuvo lugar en el circuito del Jarama, en Madrid, ciudad a la que viajó la familia de la influencer para acompañarla y apoyarla en su quinta carrera consecutiva. Suerte la mía de celebrarse en Madrid y tener allí a mi familia, a toda la gente que os acercasteis y me disteis ánimo en cada una de las cuestas”, ha dicho Verdeliss.

Verdeliss y su familia celebrando la victoria en la carrera de Madrid del World Marathon Challenge | Instagram @worldmarathonchallenge777

Este desafío tiene una razón solidaria, ya que Verdeliss lo ha hecho para dar visibilidad al caso de Claudia, una niña de seis años diagnosticada con el síndrome de Menke-Hennekam, una condición que padecen tan solo 81 personas en el mundo.

Verdeliss ha pedido apoyo para esta causa en sus historias de Instagram y ha compartido un GoFundMe. "Yo correré 295 kilómetros, pero para las familias afectadas por una enfermedad rara la maratón es diaria y la meta parece no llegar nunca. Recordad que muchos granitos de arena hacen una montaña", ha compartido Verdeliss.