Elsa Pataky y sus tres hijos disfrutan de un plan familiar en la capital madrileña sin la compañía de Chris Hemsworth. La actriz y sus retoños se desplazaban hasta un centro de surf en Madrid para que los pequeños pudieran disfrutar de uno de sus deportes favoritos. Madre orgullosa, Pataky miraba detenidamente cómo sus hijos disfrutaban de las olas artificiales.

Recientente, a la actriz se la vio también de concierto por Madrid, por supuesto junto a sus hijos, Tristán, Shasha e India Rose, disfrutando en familia.

En Australia, donde han fijado su residencia, disfrutan de una vida bastante tranquila en medio del desierto. Además, por su espectacular casa en Byron Bay corretean a sus anchas varios animales.

Pataky explica que en verano siempre intentan venir a España: "sí, en familia. Lo que pasa que es que vuestro verano no es nuestro verano. Claro, entonces, mis hijos no tienen las vacaciones cuando las tenéis vosotros. Tienen solo dos semanas que suelen venir a España, la verdad".

"A ellos les gusta. Les encanta venir, les encanta la comida también española, les encanta oír español, les encanta... se sienten orgullosos de hablar español también", ha asegurado la actriz española.

Pataky, que ha regresado a la interpretación explica tambiénb que trabajar en su país para ella es especial porque: "sí, sí, yo echo mucho de menos España. España está... En mi corazón y... Y bueno, lo echo de menos la comida, la gente... El tiempo, las terrazas, el jamón... Lo echo de menos".

¿Volver a España? Temporadas en España, sí, de momento. Pero bueno, a mí me apetece temporadas y si hacen falta largas, largas también.