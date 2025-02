La reflexión de Verdeliss en Miami tras las siete maratones: "Ahora viene el golpe de realidad"

La semana pasada, Estefanía Unzu Ripoll, Verdeliss, se enfrentó a un extraordinario reto deportivo y solidario: el World Marathon Challenge. Hacer 7 maratones, en 7 días consecutivos, en 7 continentes con el objetivo de visibilizar el caso de Claudia, una niña de 6 años con síndrome de Menke-Hennekam, una enfermedad que tienen solo 81 personas en el mundo.

La gesta empezó el 31 de enero en la Antártida y terminó el 6 de febrero en Miami, pasando por Ciudad del Cabo, Perth, Dubái, Madrid y Fortaleza. El resultado ha sido increíble, ya que ha quedado segunda en la clasificación femenina y séptima en la general. Además, ha sido la única española que lo ha conseguido este año.

En la última maratón, que se celebró en Miami, Verdeliss sufrió los efectos de tanto esfuerzo. Al terminar, explicó que había vomitado varias veces durante la carrera y tuvo que tirar "de corazón" porque las piernas y la cabeza no respondían. "Hoy ha sido duro y creo que mi mayor victoria, porque me he enfrentado al verdadero reto de esta aventura", contó.

Historia de @greencornerss_ sport | Instagram

Momento de hacer balance

Días después de la proeza, Verdeliss ha compartido con sus seguidores una reflexión y ha hecho una valoración de lo que han supuesto estos días desplazándose de una punta a otra del planeta. Estar viajando continuamente (en total, ha dedicado 64 horas a los vuelos, además del jet lag) le ha provocado un estado de disociación y de no saber dónde estaba: "Ya no sabía ni en qué mundo vivía, ni los tiempos, ni las diferencias horarias, ni las localizaciones...", relata en el vídeo.

"No sabéis la intensidad con la que se ha vivido todo esto", afirma. Explica que durante estos días ha tenido la sensación de sentirse como un paquete que va de un lado para otro y llegaba un punto en el que iba en "piloto automático y echa a correr, echa a correr". Asegura que ahora viene "el golpe de realidad" y ya es consciente de todo lo que ha vivido. También ha tenido tiempo de entrar en las redes sociales y ver la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación, algo que le ha dejado sorprendida, y ha lanzado esta reflexión: "Lo realmente extraordinario está en lo ordinario".

Tras recuperarse, ha compartido un pensamiento en el cual se ha acordado de su familia y de su vida. Dice que firmaría por tener siempre la vida que tiene ahora, "por los hijos que tengo, por la casa soñada, porque tengo un trabajo próspero en el que me siento realizada, porque tengo una familia". Sobre sus hijos, los ha definido como buenos y nobles.

De visita por Miami

En estos momentos, Verdeliss está disfrutando de unos días de vacaciones y está haciendo turismo por Miami. Ella misma ha enseñado en los Stories de Instagram cómo aprovecha el tiempo paseando por los lugares más icónicos de la ciudad, como Bayside Marketplace, Downtown Miami y Wynwood Walls (conocido como el barrio de los grafitis). Un descanso más que merecido para procesar todo lo ocurrido.

Verdeliss en Bayside Marketplace, Miami | Instagram @verdeliss

Verdeliss en Downtown Miami | Instagram @verdeliss