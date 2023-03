Verdeliss muestra el antes y el después de sus cejas tras su retoque estético: "Más pobladas y largas"

"Súper ilusionada", así es como estaba Verdeliss minutos antes de someterse al tratamiento estético que, después de mucha indecisión, ha decidido a realizarse "sin dudarlo" tras ver "el trabajo tan maravilloso" de la profesional en la que ha confiado.

La mamá más conocida de las redes sociales ha apostado por la técnica estrella de cejas entre nuestras famosas: la micropigmentación. De lo más emocionada, la influencer ha enseñado de camino a la clínica "el antes" de sus cejas "sin filtro" alguno: "Cómo veis, la mayor característica es que no tengo apenas 'cola' en las cejas", ha escrito junto al vídeo.

Verdeliss muestra el antes de sus cejas | Instagram (verdeliss)

Una vez allí, la de Pamplona ha explicado que "primero me ha hecho el diseño de cejas" con el objetivo de que quedara un resultado "muy natural, siguiendo mi arco, pero potenciando una forma más definida y favorecedora".

Además, Verdeliss ha comentado que la profesional le ha aplicado "la técnica 'pelo a pelo'" consiguiendo un efecto "hiperrealista" al que define como "una pasada": "El resultado no me puede gustar más, de verdad que me ha sorprendido muy para bien", ha revelado a través de sus Instagram Stories.

Verdeliss muestra cómo le realizan la micropigmentación | Instagram (verdeliss)

Un retoque del que apenas ha sentido el dolor puesto que, como confiesa, es "totalmente soportable": "A diferencia del tatuaje, la aguja penetra a un nivel más superficial y eso sumado a pigmentos específicos, lo convierte en semipermanente", ha aclarado, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Por supuesto, la creadora de contenido no ha querido finalizar sus Stories sin antes sacar a la luz "el después" de unas cejas "más pobladas, largas y definidas".