Verdeliss responde a las críticas por "abrigarse" para la nieve más que a su hija de 10 meses: "No tienes ni idea"

Verdeliss ha vuelto a ser criticada en redes sociales, la famosa influencer ha compartido en su perfil de Instagram que su familia había aprovechado el día sin colegio para hacer una escapada a la montaña. A través de sus historias ha publicado distintos momentos en los que sus hijos salen jugando con la nieve y tirándose con el trineo.

Verdeliss en la nieve | Instagram

Un día feliz que se ha visto ensombrecido por las críticas que ha recibido después de que publicase un stories donde se podía ver a su hija pequeña Deva sin abrigo.

Deva sin abrigo | Instagram

"Ella mil capas y la niña una", ha sido una de las respuestas que ha recibido la de pamplona y no se ha quedado callada ante dicho comentario al que no ha dudado en responder: "Si has visto los stories la niña (se llama Deva) trajo todo el abrigo necesario y más. No tienes ni idea de por qué en este momento la hemos desvestido. La apreciación de ella (o sea yo) es para decir que soy mala madre y egoísta? Pues espero que te sientas mejor... Feliz día!!!" ha contestado la influencer,

Crítica a Verdeliss | Instagram

A pesar de este comentario, Verdeliss ha seguido compartiendo su día en la nieve con sus seguidores, pero horas después de lo sucedido ha publicado mediante stories un mensaje en el que ha hecho referencia a lo sucedido en la nieve, y ha contado que se siente cansada de "hacer de mis redes una justificación continúa", y ha pedido por favor a todas esas personas que la han criticado que "antes de juzgar cualquier situación... Piensen que a lo mejor Deva llevaba un abrigo que no viste" ha explicado en esta publicación.