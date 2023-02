Verdeliss defiende a una madre a la que no han dejado viajar en tren con sus cuatro hijos: "¡Qué poca humanidad!"

Tras las últimas críticas que recibió Verdeliss por el atuendo de su hija, Deva, en la nieve; ahora la influencer ha hecho uso de sus redes para pronunciarse sobre un tema bastante polémico: "Muchos de vosotros me estáis etiquetando en una publicación, en la que una madre se queja porque le han dejado tirada en el andén con sus 4 niños" ha comenzado diciendo en una serie de historias en las que ha contado la situación que ha vivido una madre que no ha podido subir al tren al ir acompañada de sus 4 hijos.

"Yo tendría 3 anotaciones que hacer, en primer lugar, ¿por qué se le autoriza a comprar los billetes?, en segundo lugar, ¡qué poca humanidad!, me imagino lo suficientemente cansada que irá esta madre con sus 4 niños pequeños, como le habrá descolocado los planes del día, como se tendrá que buscar la vida; en tercer lugar, yo no creo que se trate de fobia a las familias numerosas sino más bien ¡de una fobia a los niños!, desde aquí, desde luego secundo esa queja pública", con estas palabras la influencer ha querido mostrar todo su apoyo a esta madre, y ha aprovechado para contar una situación a la que ella debió enfrentarse "Una vez no pude coger un tren Barcelona-Madrid porque me lo negó el taquillero, me dijo que estaba prohibido el acceso a menores, y luego mirando la página web vi que era un vagón exclusivo para el silencio, en esas exclusiones estaban tanto los menores como los animales" ha explicado Verdeliss.

Estas declaraciones han provocado que la de Pamplona reciba respuestas rebatiendo sus pensamientos: "Es el coche del silencio y precisamente la gente paga ese billete para viajar con unas condiciones, no es discriminatorio simplemente son condiciones" así comenzaba un intercambio de opiniones entre Verdeliss y un seguidor, en el que la influencer ha hecho hincapié en que estas normas son discriminatorias "Poderme desplazar con las mismas condiciones que el resto, un derecho. Claro, estás discriminado a los niños" han sido algunas de las explicaciones que ella ha dado.

Vagón del silencio | Instagram

Aunque no todo han sido críticas para Verdeliss, y algunos de sus seguidores han compartido su pensamiento, y también han querido darle su opinión al respecto: "Quá tal si lo vemos al revés, vagón solo para niños, que tiene plazas libres, le negamos la entrada a un adulto. Seguro que así lo ven", la influencer también ha querido compartir esta muestra de apoyo, mostrando que hay diversidad de opiniones y que la suya no es tan descabellada, y hay gente que piensa igual "la 'pataleta' se oía de aquí a Roma. La del adulto, digo" sentenciaba ella.