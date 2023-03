Verdeliss, contundente sobre la niñofobia tras su reciente alegato: "Me da mucha rabia"

Este pasado jueves 9 de marzo, Verdeliss se convertía en una de las invitadas a los Premios Ídolo en los que, un año más, se destacó el trabajo y el esfuerzo de los creadores de contenido.

Una esperada gala donde la influencer se detuvo en la alfombra roja para hablar unos minutos con la prensa y mostrar, al igual que lo ha hecho siempre, su lado más receptivo y amable con los medios de comunicación.

Un lugar donde la mamá más conocida de las redes sociales habló sobre "el tema de la niñofobia" tras la reciente defensa que dejó inmortalizada en su perfil a una madre a la que no le dejaron viajar en tren con sus cuatro hijos y tras la que aprovechó para relatar una situación similar que ella misma vivió.

Verdeliss en los Premios Ídolo | GTRES

"Veo que está muy normalizado que haya determinados ámbitos en los que a los niños no se les permita el paso o no sean bien recibidos y a fin de cuentas son niños, son personas, son seres humanos. Y entiendo que sí hay una discriminación y el motivo es la edad", ha comenzado explicando.

Algo que le da "mucha rabia" puesto que, como reconoce, "todos hemos sido niños" y cree que "el mundo se deshumaniza" cuando se les rechaza. Además, asegura que le "duele mogollón tanto por mí, como madre y por mis hijos, como por esa niña que fui", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Sobre si tiene en mente tener un noveno hijo, Verdeliss no cierra del todo la puerta y confiesa que "de momento estamos con Deva que ahora está con su añito, es cuando se empieza a mover, ya todo es más caótico... Así que bueno, no sé, calma, no te puedo decir".