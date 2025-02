Verdeliss bate el récord de España de 100 kilómetros: "Me lo preparé, lo sufrí, lo conseguí"

Verdeliss no para de sorprender. Si hace unos días nos hacíamos eco de la gran proeza de hacer 7 maratones en 7 días seguidos en 7 continentes, ahora tenemos que hablar de otro récord. Estefanía Unzu Ripoll terminó el World Marathon Challenge el 6 de febrero y, después de pasar unos días de descanso en Miami, donde fue la última carrera, la influencer regresó a su casa en Pamplona para reencontrarse con su marido y sus ocho hijos. Tal y como publicó ella misma, eso fue el pasado 10 de febrero.

Pues bien, 12 días después, Verdeliss se encontraba en Canberra (Australia) para participar en una nueva carrera. En este caso se trataba de la prueba de los 100 km y su resultado no podía ser mejor: terminó primera en la categoría femenina y segunda en la general con un tiempo de 7:47:46, superando así el récord de España de esta modalidad en casi 5 minutos.

La atleta, de 39 años, no ha dudado en compartirlo con sus seguidores en redes sociales. "¡Récord de España absoluto en 100 k! Sí, amigas... ¡Soy recordwoman!", empieza su post de Instagram muy emocionada pensando en que su nombre "figurará por siempre como historia del atletismo español".

Conseguir esta gran marca significa mucho para ella, ya que es el resultado de mucho esfuerzo, muchas renuncias, "cada entrenamiento solitario en mi cinta" y "cada sesión de estiramientos mientras preparaba desayunos". Además, ha supuesto superar adversidades como problemas de sueño y exceso de trabajo que "arruinaba mis progresos".

Se acuerda también del apoyo de su familia, de sus padres y de su traumatólogo: "¡Cuántas emociones... ¡Gracias! Me lo merezco, nos lo merecemos", afirma. Y resume todo ello de esta manera: "Creí que podía hacerlo. Me lo preparé, lo sufrí, lo conseguí".

Como es habitual, la influencer va compartiendo regularmente contenido sobre sus logros deportivos y sus entrenamientos, pero durante los últimos días lo ha hecho menos y así lo reconocía: "Lo sé… Os debo muchas explicaciones y las tengo en la recámara, palabra que os compartiré todito estos días". Esta decisión se debe a que "no quería añadir presiones, era mi movida, un asunto pendiente entre el 100k y yo", explicaba.

Lo cierto es que no es la primera vez que Verdeliss participa en la carrera de los 100 km. Lo hizo por primera vez en el Campeonato de España de 100 km que se celebró en mayo del año pasado en Sotillo de la Adrada (Ávila), en el que quedó campeona y superó el récord de Navarra. La última fue el pasado agosto en Santander, prueba en la que tenía como objetivo superar el récord de España, aunque en esa ocasión no pudo ser. Y de ahí esa espinita clavada.

"Mejor marca de todos los tiempos"

Como hemos dicho, Estefanía completó la carrera en 7 horas 47 minutos y 46 segundos. El anterior récord de España lo consiguió Mireia Sosa en abril de 2023: 7 horas 52 minutos y 21 segundos.

Ahora bien, hubo una atleta que logró una mejor marca que estas: 7 horas 47 minutos y 14 segundos. Fue Carmen Pérez en el Campeonato del Mundo IAU en agosto de 2022. Entonces, si es el tiempo más bajo conseguido, ¿por qué no se le reconoce? La respuesta la tiene la Real Federación Española de Atletismo: "Ese récord no se llegó a homologar porque la atleta no pasó el control de dopaje".

Por eso, Verdeliss ha querido aclararlo en el mensaje: "Porque sí, por las dudas, carrera totalmente oficial: participé en el Cpto Nacional Australiano de 100k, celebrado el 22 de febrero en Canberra".