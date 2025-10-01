Telma Ortiz, la hermana de la Reina, podría estar al borde del desahucio tras su separación de Robert Gavin Bonnar

Hace un tiempo se hacía pública la separación de Telma Ortiz y Robert Gavin asegurando que uno de los motivos podría ser los problemas económicos que atravesaba la pareja.

Ahora, ha sido a través de una exclusiva de la revista Lecturas que salía a la luz que, derivado de estos problemas económicos, se habría emitido una orden de desahucio contra la expareja por llevar cinco meses sin pagar el alquiler.

Telma_643x397 | Economía Digital

Telma y Robert vivían junto a la hija que tienen en común en una casa situada en Soto de la Moraleja por la que pagaban 5000 euros de alquiler al mes.

Luis Pliego, director del citado medio, se ponía en contacto con los propietarios de inmueble que aseguraban que, aunque vieron que las nóminas eran justas, no les pidieron aval al estar emparentados con la reina Letizia.

Una orden de desahucio por impago

Los propietarios emitieron una orden de desahucio después de que la ahora expareja llevase cinco meses sin abonar el alquiler y era ahora, gracias a los medios de comunicación, que se enteraban de que Telma y Robert ya no viven allí.

Al parecer, tras tomar la decisión de separarse, Telma se mudó a una casa en Alcobendas (Madrid) y también habría cambiado de trabajo asumiendo un nuevo cargo como asesora sénior en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), centrada en movilización de recursos y alianzas.

Desde hace un tiempo a la pareja ya no se le veía junta y es que ya en 2024 protagonizaron una discusión pública durante la presentación del que hacía presagiar que las cosas entre ellos no iban del todo bien.