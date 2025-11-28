Después de su experiencia con Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez asegura que le da "pereza" enamorarse

Este jueves ha sido un día importante para Sonsoles Ónega. Compañeros y amigos han querido arropar a la presentadora en la premiere de Las hijas de la criada, la esperada adaptación de su novela —con la que ganó el Premio Planeta 2023— que este domingo se estrena en Atresplayer. Entre los asistentes, destacaron José Manuel Parada, María del Monte o María José Suárez, entre otros muchos.

La ex Miss España, colaboradora del programa Y Ahora Sonsoles, se mostró, una vez más, de lo más simpática y educada con los medios. Tras posar en el photocall y con la Navidad a la vuelta de la esquina, la modelo y empresaria habló de cómo pasará estas fechas y de la gran ilusión con la que las vive gracias a su hijo Elías, de 8 años: "Vivo la Navidad a través de los ojos de mi niño y me ilusiona más que hace años".

María José Suárez, en la en la premiere de Las hijas de la criada | Gtres

Después de todo lo vivido con Escassi con quien protagonizó una de las rupturas más polémicas en el verano de 2024, después de tres años de relación, María José asegura que actualmente no mantiene ningún tipo de relación con el jinete.

Con un año nuevo a punto de empezar y, con él, nuevas etapas y proyectos de vida, la prensa preguntó a la modelo si tiene ganas de volver a enamorarse. Pero parece que, tras su experiencia con Escassi, María José no tiene ninguna: "De momento no tengo ganas de enamorarme, no me apetece. Me da pereza".

María José Suárez, en la en la premiere de Las hijas de la criada | Gtres

Y ahora que escribir unas memorias se ha puesto tan de moda, la modelo asegura que no descarta sumarse a esta lista, ya que "siempre se descubren cosas nuevas porque no todo lo sabéis".