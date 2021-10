El tremendo enfado de Sharon Corr cuando le preguntan por la hija de su ex y Telma Ortiz

Más información Primeras imágenes de Paloma Rocasolano junto a su hija Telma Ortiz y su quinta nieta

Centrada totalmente en su carrera musical en solitario y triunfando con la canción que le 'dedicó' a la nueva pareja de su exmarido, Robert Gavin Bonnar, Telma Ortiz, 'The Fool and The Scorpion', 'La tonta y el escorpión', Sharon Corr ha reaparecido tras el nacimiento, el pasado mes de agosto, de la primera hija en común del hombre con el que compartió casi dos décadas de su vida, y de la hermana de la reina Letizia.

Telma Ortiz y su novio en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Y lo ha hecho en la noche madrileña y acompañada por un apuesto hombre con el que compartió varias muestras de cariño y con el que paseó por el centro de la capital cogida del brazo, demostrando que ha pasado página y se encuentra en un gran momento no solo a nivel profesional sino también personal. Muy coqueta, Sharon no dudó en cambiarse de lado al vernos, para ofrecer su perfil bueno a los fotógrafos que esperaban su salida.

Con paso tambaleante y muda ante las preguntas de la nueva vida familiar que lleva Robert Gavin al lado de Telma Ortiz, Sharon no se tomó nada bien la insistencia sobre su reciente paternidad de su exmarido, tanto es así que terminó gritando: "¡No tienes vergüenza!".

Sharon Corr | Gtres

Aunque la cantante no aclaró si su acompañante era algo más que un amigo, lo cierto es que el hombre estuvo muy atento con la artista en todo momento ayudándola a encontrar el coche con el que finalmente se marcharon juntos para continuar la velada en su domicilio.

