CELEBRADO EN SEVILLA
La estrategia de Cayetano Rivera para evitar a la prensa en el bautizo de su sobrino Nicolás, hijo de su hermano Fran
Fran Rivera y Lourdes Montes han bautizado este viernes a su hijo Nicolás. Un evento familiar al que ha asistido también Cayetano Rivera, que ha intentado evitar a la prensa llegando tarde a la iglesia, pero sin éxito ninguno.
Este viernes 28 de noviembre, Fran Rivera y Lourdes Montes han celebrado el bautizo de su tercer hijo en común, Nicolás. El famoso matrimonio ya tiene otros dos hijos, Carmen y Curro, y además, el torero tiene una hija mayor, Tana Rivera, fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo.
Nicolás, de siete meses, ha sido bautizado, al igual que sus hermanos, en la Iglesia de Santa Ana de Triana, hasta donde se han desplazado familiares, como su hermana mayor Tana Rivera, y amigos más cercanos del torero y la diseñadora de moda flamenca para acompañarles en este momento tan especial.
Quien tampoco ha querido faltar a una cita tan importante para el matrimonio ha sido Cayetano Rivera. El hermano de Fran no ha dudado en estar junto a la familia. Eso sí, el torero ha llegado tarde a la iglesia para intentar evitar a la prensa, algo que no ha conseguido, como te mostramos en el vídeo de arriba.
Desde hace meses, el torero no ha hecho más que aparar titulares por protagonizar situaciones bastante polémicas: un supuesto enfrentamiento con la policía en Madrid, un reciente accidente de tráfico en una glorieta a la entrada de la urbanización donde reside o su supuesta nueva relación con Gemma Camacho.
