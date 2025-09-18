Tomás Páramo opina de las rupturas de Victoria Federica y Tana Rivera con sus novios: "Que lloren todo lo que quieran"

Tomás Páramo y Victoria Federica tienen una relación muy estrecha desde hace varios años. El influencer y la hija de la infanta Elena han sido vistos en más de una ocasión compartiendo planes de ocio o yendo a eventos juntos demostrando que su amistad es de las de verdad.

Tomás Páramo y Victoria Federica en un evento | Gtres

Lo mismo le ocurre con Tana Rivera, con la que comparte aficiones y una bonita amistad. Se podría decir que todos componen el mismo grupo de amigos.

Por eso, cuando las reporteras pillaban a Tomás Páramo en el photocall de los premios GEN ¡H!, una de las preguntan que le hacían era si sabía algo de cómo estaban sus amigas Victoria Federica y Tana Rivera tras sus ya confirmadas rupturas.

"Bueno, pues lo que Dios quiera. Yo creo que cuando es la persona siempre lo tienes claro. Es verdad que son muy jóvenes y no siempre todo puede ser", decía al respecto y les daba su apoyo públicamente: "Yo les deseo a todos lo mejor".

Tomás Páramo responde a la prensa | Europa Press

"Y tu hombro por si quieren llorar", le decía la reportera y él contestaba: "Y que lloren todo lo que quieran, que hagan lo que quieran".

Victoria Federica y Tana Rivera rompen con sus novios

Victoria Federica llevaba saliendo con Borja Moreno desde el verano de 2024 un año en el que la pareja ha llevado su relación de manera discreta hasta que en julio de este año decidieron darse un tiempo. Desde entonces, han pasado el verano por separado sin volver a dar pistas de una posible reconciliación.

Victoria Federica y Borja Moreno | Gtres

Por su parte, Tana Rivera y Manuel Vega llevaban juntos casi cuatro años y la ruptura se hizo pública en julio de este año. Se sabe que él estaría afectado con esta decisión y que Tana estaría apoyándose en su madre, Eugenia Martínez de Irujo.