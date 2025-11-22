Así ha sido la celebración del 51 cumpleaños de Helen Svedin junto a Luis Figo y sus hijas

Luis Figo y Helen Svedin conforman una de las parejas más sólidas y discretas del panorama mediático español. El exfutbolista portugués, que brilló en equipos como el FC Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán, y la espectacular modelo sueca se conocieron el 1 de enero de 1996 durante un espectáculo de Joaquín Cortés en Barcelona. Tras cinco años de noviazgo, contrajeron matrimonio en una doble ceremonia: civil el 10 de mayo de 2001 en Madrid y religiosa el 30 de junio en el Algarve, Portugal. Fruto de su amor nacieron tres hijas: Daniela (26 años), Martina (23) y Stella (20).

Hace apenas unos días, la familia celebró el cumpleaños de la modelo en un ambiente de total intimidad. El exfutbolista, acompañado de sus hijas, prefirió mantener la discreción y evitar dar detalles sobre la celebración cuando fue consultado por el equipo de Europa Press. Esta actitud refleja el carácter reservado que ambos han mantenido a lo largo de su relación, priorizando siempre la privacidad de su núcleo familiar.

Luis Figo y Helen Svedin, en Madrid en 2022 | Gtres

Por su parte, Helen Svedin, quien cumplió años rodeada del amor de los suyos, se mostró agradecida ante las felicitaciones. Con su característica elegancia y sencillez, la modelo sueca agradeció la presencia de la prensa. Su respuesta, aunque breve, transmitió la gratitud de una mujer que, a pesar de haber conquistado las pasarelas internacionales trabajando para marcas como Giorgio Armani, L'Oréal y H&M, sigue valorando los pequeños gestos y la cercanía de quienes la rodean.

Luis Figo y Helen Svedin en los Laureus 2018 | Gtres

La celebración del cumpleaños de Helen se suma a una tradición familiar que la pareja ha mantenido año tras año. En ocasiones anteriores, como en su 50 cumpleaños en 2024, la familia organizó una escapada al campo y una cena en un exclusivo restaurante de Madrid, donde estuvo acompañada no solo por Luis y sus hijas, sino también por los novios de Daniela y Martina, Beltrán Lozano y Luis Osorio.

Luis Figo y Helen Svedin demuestran, una vez más, que su relación se sustenta en valores sólidos como la discreción, el respeto mutuo y el amor incondicional hacia sus hijas. Mientras el exfutbolista sigue involucrado en proyectos empresariales y eventos deportivos, Helen mantiene su participación en eventos de moda y actividades ecuestres, su gran pasión. Juntos, continúan escribiendo la historia de uno de los matrimonios más admirados y consolidados del mundo del deporte y la moda.