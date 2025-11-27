La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: los detalles que habrían salido a la luz

De nuevo, Cristiano Ronaldo se convierte en el principal foco de los medios, y esta vez no es por marcar una infinidad de goles, sino por un motivo mucho más personal: su esperada boda con Georgina Rodríguez, de la que se viene hablando desde el pasado agosto, cuando el futbolista le pidió matrimonio con un anillo gigante y de lujo absoluto.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo | Getty Images

Recientemente se han revelado nuevos detalles sobre el enlace matrimonial de la modelo y el portugués Según el medio local Jornal Madeira, ya se ha confirmado la fecha y el lugar del esperado acontecimiento. Será después de que finalice el Mundial, un evento internacional que posiblemente sea el último para la estrella portuguesa.

El lugar escogido es simbólico y tiene un significado especial, según este citado medio, la ceremonia se celebrará en la Catedral de Funchal, en Madeira, Portugal. Este monumento histórico del siglo XVI se encuentra en su tierra natal, muy cerca del hospital donde nació y del club de su infancia, el Nacional de Madeira. Era previsible que alguien con tanto sentido de identidad y orgullo por sus raíces eligiera un lugar así.

Además, fuentes cercanas a la pareja, aseguran que Georgina prefiere una boda íntima, discreta y más familiar, por lo que la elección de la catedral le ha convencido para resaltar la emoción del momento. Por si fuera poco, el plan de celebración también incluye una recepción en un hotel de lujo tras la ceremonia.

Su romance comenzó hace casi una década, en forma de película de Hollywood. Según cuenta Georgina en su documental de Netflix, un compañero de la tienda Gucci le pidió esperar cinco minutos más para atender a un cliente y, de repente, apareció Cristiano con su hijo y unos amigos. Ambos quedaron profundamente impresionados el uno por el otro, y Georgina admitió haber sentido unas "cosquillas en el estómago", dando inicio a una historia que se fortalece con su esperada boda.