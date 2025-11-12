LA HIJA DE EUGENIA MARTÍNEZ DE IRUJO Y FRAN RIVERA
Tana Rivera, pillada con el que aseguran que es su nuevo novio tras su ruptura con Manuel Vega
Tana Rivera parece que está de nuevo enamorada. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera ha sido fotografiada con el que dicen que es su nuevo novio dos meses después de romper con su ex, Manuel Vega.
Después de cuatro años de relación, hace unos meses salía a la luz la ruptura de Tana Rivera con su novio, Manuel Vega. Una ruptura que, al principio no fue confirmada por ninguno de los protagonistas, pero sobre la que recientemente hablaba la joven en un photocall. La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujoreconocía que a pesar de haber roto, estaba bien: "Estoy en un momento muy feliz, la verdad, me siento muy completa, estoy trabajando mucho en mí y a nivel profesional también. Y... y estoy muy feliz, sí".
Y aunque la joven en el mismo evento aseguraba que estaba "en un momento de autoamor": "Creo que son etapas de la vida y creo que ahora mismo pues me toca esta y... sé que es para hacer algo muy grande y muy bonito y sobre todo para construir mi futuro"; este miércoles Tana se ha convertido en la protagonista de la portada de la revista Semana tras ser fotografiada con el que aseguran que es su nuevo novio.
Según se ha publicado, el misterioso joven que podría haber ocupado su corazón se llama Álvaro, es un ejecutivo de una conocida empresa española, madrileño, amante del golf y del mundo taurino. En las fotos publicadas por las revista, la hija del torero y el joven han sido captados en actitud cómplice. ¿Es Álvaro el nuevo novio de Tana Rivera?
