Tamara Gorro comparte una imagen ingresada en el hospital: "El morbo sería saber el diagnóstico"

Tamara Gorro encendía las alarmas sobre su estado de salud el pasado marzo cuando, semanas después de salir a la luz su relación con Cayetano Rivera, aparecía caminando con dificultad y cojeando por las calles de Madrid llevándose las manos al abdomen con gesto de dolor.

Un complicado trance sobre el que se sinceraba en redes sociales con su 'familia virtual', revelando -sin entrar en detalles sobre qué le sucedía- que los médicos le habían aconsejado guardar reposo y reducir al máximo sus compromisos profesionales.

Y, aunque en estos meses ha intentado continuar su vida con cierta normalidad, compaginando diferentes apariciones públicas con el extorero, finalmente se ha visto obligada a pasar por quirófano, como ella misma ha revelado este viernes a través de su perfil de Instagram -donde tiene más de 2 millones de seguidores- con una imagen desde la cama del hospital.

"Si algo me une a vosotros, mi familia virtual de verdad, es la sinceridad, y esta vez no podía ser de otra manera... ¿Recordáis que hace unos meses estaba un poquito pachucha, en cama y con médicos?" ha comenzado, revelando que fue entonces cuando "empezamos con pruebas que han llevado bastante tiempo, pero que, con resultados, calma, confianza y unos buenos médicos, se llega a la mejor decisión. No la que me hubiese gustado, pero sí la mejor, estoy segura", ha expresado.

Como ha explicado, "este año cambio julio en Ibiza por camita en Madrid", intentando tirar de sentido del humor en estos momentos tan complicados al afirmar que "me inventaré que estoy peor en casa para que me den más mimos", refiriéndose a los cuidados que a buen seguro recibirá tanto de Cayetano como de los dos niños que tiene en común con Ezequiel Garay, Shaila (10) y Antonio (8).

"Sé que para algunas personas el morbo sería saber el diagnóstico" ha continuado, asegurando que como dijo en su día y mantiene, "no lo voy a decir". "Principalmente porque es algo que quiero vivir en la intimidad y, lo más importante, tengo unos pequeños que ya son mayores y hay veces que hay que "ocultar" cosas para no acentuar su preocupación. Van siendo mayores y todo les llega aunque no queramos", ha reconocido.

Tamara Gorro | Gtres

Un mensaje a corazón abierto que ha finalizado confesando que "lo que no quiero es estar fingiendo por aquí que todo está bien cuando no lo está. No me gusta mentir, y menos a personas que sé que me queréis de verdad".

"Venga, a pegarle otra patada a esa piedra que se pone en el camino... y a las que nos queden. Pero siempre con ganas y actitud. Os amo mucho", ha concluido.