Carmen Lomana, sobre la presión de los paparazzi en vacaciones y las veces que la han pillado en topless

Carmen Lomana ha sido una de las invitadas a los Premios Elle Gourmet 2026, una cita que, según ha confesado, es una de sus favoritas del año: "Me encanta porque es en un jardín, con calorcito. Es el verano y a mí me encanta el verano", ha explicado a su llegada al evento celebrado en la Embajada de Italia.

A punto de comenzar sus vacaciones, la empresaria ha revelado que en apenas unos días pondrá rumbo a su destino: "En diez días ya me voy", ha contado, dejando claro que tiene muchas ganas de desconectar y disfrutar del verano.

Carmen Lomana atendiendo a la prensa | Europa Press

Preguntada por si está preparada para volver a ser fotografiada por los paparazzi durante sus días de descanso, Carmen ha respondido con el sentido del humor que la caracteriza: "Estoy preparada para la vida moderna".

Lejos de preocuparse por las imágenes que puedan publicarse de ella, ha dejado claro que nunca ha condicionado sus planes por miedo a las cámaras: "No voy a condicionar mi vida pensando que me pueden hacer una foto. Me da igual", ha afirmado, recordando incluso que en más de una ocasión ha sido fotografiada haciendo topless durante sus vacaciones: "Me han pillado mil veces... Bueno, pues mira, me da igual. Tampoco van a ver nada especial".

Carmen Lomana en el photocall del evento de ELLE Gourmet Awards 2026 | Gtres

Además, Carmen ha negado rotundamente que pacte posados con los fotógrafos, como en ocasiones se especula sobre algunos personajes conocidos: "Nunca en mi vida. Hay gente que lo hace, pero yo no".

Por último, al ser preguntada por las cualidades que debe tener un hombre para conquistarla, la socialité ha tirado de una conocida expresión para resumirlo todo: "Ese no sé qué, qué sé yo", ha respondido con una sonrisa.