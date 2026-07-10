Aitor Ocio, sobre cómo se encuentra su hija Naia tras la operación: "Es una campeona"

El pasado mes de febrero, Naia Ocio, hija de Aitor Ocio y Laura Sánchez, sufrió una importante lesión jugando a fútbol. Se rompió el ligamento cruzado anterior y tuvo que pasar por quirófano para someterse a una operación que la ha alejado del terreno de juego durante unos meses.

En este tiempo de reposo obligatorio, la joven ha estado acompañada por su familia, un pilar fundamental para un momento como este, y ha aprovechado para distraerse y hacer planes adaptados a la lesión, como jugar a juegos de mesa, disfrutar con su perro y ver los partidos del Mundial desde el sofá de su casa.

¿Cómo evoluciona Naia tras la operación?

Pasados ya unos meses de la intervención, Aitor ha explicado cómo se encuentra su hija en estos momentos. Lo ha hecho en declaraciones a Europa Press en el photocall de los ELLE Gourmet Awards 2026, en los que ha sido galardonado con el premio Empresario Gastro.

Según el exfutbolista, quien también sufrió a los 17 años la misma lesión, la operación fue "perfecta", está llevando la rehabilitación "muy, muy bien" y prevé que se pueda reincorporar al equipo en pocos meses.

Dice sentirse muy orgulloso de su hija, que es una campeona, lo está haciendo muy bien y ha destacado su resiliencia a la hora de afrontar las dificultades, teniendo en cuenta que las lesiones como esta siempre son un varapalo para los deportistas. Aunque reconoce que "el fútbol o el deporte en general de competición tiene esa exigencia; las lesiones son parte del camino".

Además, lanza una reflexión afirmando que, para él, la resiliencia es "muy importante, que la necesitamos en la vida y, desgraciadamente, la única manera de aprenderla, de adquirirla, es cuando pasas procesos de este tipo". Y en esto, Naia puede dar fe de ello, ya que no es la primera lesión que ha tenido.

Aitor Ocio, dispuesto a enamorarse de nuevo

En el photocall del evento, los periodistas no han perdido la ocasión de preguntarle cómo está. Ha comentado que está contento y muy ilusionado por recoger el premio: "Hacía mucho tiempo que no recibía un premio, con lo cual era una bonita ocasión para venir a por él".

Aitor Ocio | Europa Press

Este es uno de los actos a los que Aitor ha acudido desde hace un tiempo, ya que, recordemos, vive en Nueva York con su hija, y la distancia le impide asistir a más eventos de los que le gustaría. Allí asegura que está “fenomenal, pleno, feliz, trabajando mucho en mis proyectos, en los que ya llevan un tiempo y en los que están comenzando”.

Sobre su vida sentimental, admite que no tiene pareja —“si no, ya lo hubierais sabido”, ha bromeado— pero si tiene el corazón ocupado es gracias a su familia “maravillosa” y a los “muchos y buenos amigos”. Ahora bien, está “siempre” dispuesto a enamorarse otra vez y “en cualquier época del año”: “Llevo unos cuantos veranos soltero, pero siempre estoy abierto al amor, por supuesto”.