SU LADO MÁS FAMILIAR
Miguel Torres, orgulloso de Daniella, habla de cómo es su relación con la hija de Paula Echevarría y David Bustamante
Miguel Torres ha acompañado a Paula Echevarría en el acto homenaje que se ha celebrado para conmemorar los 20 años que la actriz lleva trabajando con Pantene. Un evento donde ha hablado de la familia que han formado juntos y de Daniella.
Publicidad
Miguel Torres ha apoyado a Paula Echevarría en los 20 años que lleva trabajando junto a Pantene, una cita muy especial para la actriz en la que él también ha querido compartir algunos detalles de la vida familiar que han construido juntos.
El exfutbolista ha explicado que tanto él como Paula intentan organizar sus agendas para dedicar el mayor tiempo posible a sus hijos: "Somos dos padres muy activos. Nos gusta trabajar, pero intentamos tener un horario flexible porque creemos que este momento de la vida de nuestro hijo es cuando más tiempo debemos compartir con él".
Preguntado por la educación de Miki, Miguel ha reconocido que disfruta plenamente de la paternidad: "Me defino como un padre activo, un padre de nueva generación", ha afirmado, destacando la importancia de que los padres se impliquen cada vez más en la crianza de sus hijos: "Cuando hablo con algún padre primerizo siempre le digo que intente estar el máximo tiempo posible con sus hijos. Es un lujo poder disfrutar de ellos cuando son pequeños".
El exjugador también ha hablado de la relación que mantiene con Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, que está a punto de cumplir 18 años, el próximo 17 de agosto, y en septiembre comenzará una nueva etapa en la universidad.
Miguel ha querido dejar claro que el papel de educar corresponde a sus padres, por lo que él siempre ha procurado estar ahí desde el respeto: "Hace tiempo entendí que la base de la educación de Daniella tenía que ser parte de sus padres. Yo únicamente intento complementar lo que ellos van diciendo".
Además, Miguel también ha dedicado unas bonitas palabras a Daniella, a la que ha definido como una chica "muy tranquila, muy cauta y muy sensata": "Ha llevado muy bien los estudios y ahora empieza una nueva vida con la universidad".
Más Celebrities
- Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebran su tercer aniversario recordando el día de su boda: "Te quiero"
- Lara Dibildos tiene claro que el nuevo novio de Sheila Casas no se parece físicamente a Álvaro Muñoz Escassi
- La princesa Leonor, un gran apoyo para Sofía: arropa a su hermana en su primer discurso en solitario
Por último, Miguel ha confesado que tanto él como Paula disfrutan de una vida familiar muy normal y que el nacimiento de Miki ha sido el mayor regalo que le ha dado la actriz: "Me ha dado lo más bonito que tengo en la vida, que es mi hijo", ha afirmado, dejando claro que la familia sigue siendo el pilar más importante de su vida.
Publicidad