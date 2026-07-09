Miguel Torres, orgulloso de Daniella, habla de cómo es su relación con la hija de Paula Echevarría y David Bustamante

Miguel Torres ha apoyado a Paula Echevarría en los 20 años que lleva trabajando junto a Pantene, una cita muy especial para la actriz en la que él también ha querido compartir algunos detalles de la vida familiar que han construido juntos.

Miguel Torres | Europa Press

El exfutbolista ha explicado que tanto él como Paula intentan organizar sus agendas para dedicar el mayor tiempo posible a sus hijos: "Somos dos padres muy activos. Nos gusta trabajar, pero intentamos tener un horario flexible porque creemos que este momento de la vida de nuestro hijo es cuando más tiempo debemos compartir con él".

Miguel Torres hablando con la prensa | Europa Press

Preguntado por la educación de Miki, Miguel ha reconocido que disfruta plenamente de la paternidad: "Me defino como un padre activo, un padre de nueva generación", ha afirmado, destacando la importancia de que los padres se impliquen cada vez más en la crianza de sus hijos: "Cuando hablo con algún padre primerizo siempre le digo que intente estar el máximo tiempo posible con sus hijos. Es un lujo poder disfrutar de ellos cuando son pequeños".

El exjugador también ha hablado de la relación que mantiene con Daniella, la hija de Paula Echevarría y David Bustamante, que está a punto de cumplir 18 años, el próximo 17 de agosto, y en septiembre comenzará una nueva etapa en la universidad.

Miguel ha querido dejar claro que el papel de educar corresponde a sus padres, por lo que él siempre ha procurado estar ahí desde el respeto: "Hace tiempo entendí que la base de la educación de Daniella tenía que ser parte de sus padres. Yo únicamente intento complementar lo que ellos van diciendo".

Miguel Torres y Paula Echevarría en el photocall de Pantene | Gtres

Además, Miguel también ha dedicado unas bonitas palabras a Daniella, a la que ha definido como una chica "muy tranquila, muy cauta y muy sensata": "Ha llevado muy bien los estudios y ahora empieza una nueva vida con la universidad".

Por último, Miguel ha confesado que tanto él como Paula disfrutan de una vida familiar muy normal y que el nacimiento de Miki ha sido el mayor regalo que le ha dado la actriz: "Me ha dado lo más bonito que tengo en la vida, que es mi hijo", ha afirmado, dejando claro que la familia sigue siendo el pilar más importante de su vida.