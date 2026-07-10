Paz Vega se muda a su nueva casa tras su separación de Orson Salazar y aclara su situación con Hacienda

Paz Vega sigue avanzando en esta nueva etapa de su vida. Después de poner fin a su matrimonio con Orson Salazar, con quien compartió 25 años a su lado, la actriz se encuentra metida en la mudanza a su nueva casa en Madrid, un cambio con el que deja atrás una importante etapa personal.

Aunque organizar una mudanza nunca es tarea fácil, la sevillana no ha estado sola en ningún momento. Sus tres hijos, Orson, Ava y Lenon, han querido acompañarla durante todo el proceso y se han convertido en su mejor apoyo mientras ultiman los detalles de su nueva casa.

Las imágenes muestran a la familia completamente implicada en el traslado, entrando y saliendo de la vivienda, transportando cajas y organizando todo. Unas imágenes que reflejan la buena relación que mantienen y lo unidos que están en este nuevo comienzo.

Este cambio de residencia llega apenas unos meses después de que Paz y Orson anunciaran el fin de su matrimonio. Desde entonces, la actriz ha optado por centrarse en su familia y en sus proyectos profesionales, afrontando la separación con discreción y rodeada del cariño de los suyos.

Orson Salazar y Paz Vega | Gtres

Con esta mudanza, la actriz abre un nuevo capítulo personal sin perder de vista su intensa agenda profesional, demostrando que con el apoyo incondicional de su familia puede salir adelante.

Además, este viernes, Paz Vega ha querido pronunciarse públicamente sobre las informaciones relacionadas con su situación tributaria. A través de un comunicado difundido por su agencia de representación, la actriz ha asegurado que lleva meses trabajando para regularizar su situación con la Agencia Tributaria.

"Desde que cuento con un nuevo equipo de asesoramiento profesional, me alegra poder comunicar que, en estos últimos meses, he estado plenamente centrada en buscar soluciones para regularizar mi situación tributaria con la Hacienda Pública", explica. La intérprete también revela que "en fechas recientes se han dado pasos importantes que han permitido reducir de forma significativa la deuda pendiente".

Paz añade que continúa colaborando con sus nuevos asesores para completar este proceso "con la mayor diligencia y en el menor plazo posible", insistiendo en que siempre ha afrontado esta situación "con responsabilidad y con la firme voluntad de encontrar una solución". "Mi prioridad es dejar completamente regularizada mi situación y seguir colaborando para que este proceso concluya de la mejor manera posible". La actriz concluye el comunicado agradeciendo "el apoyo, el cariño y la confianza" que ha recibido durante este tiempo, además de dar las gracias a todas las personas que "han respetado la discreción necesaria mientras se desarrollaba este proceso"