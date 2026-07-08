El romántico baño en el mar de Anabel Pantoja y David Rodríguez que despeja todos los rumores de crisis

Anabel Pantoja y David Rodríguez han querido dar la bienvenida al verano en El Puerto de Santa María. La influencer y el fisioterapeuta han disfrutado de unos días de descanso junto a su hija Alma, dejando claro que su relación continúa tan fuerte como el primer día.

La pareja, que atraviesa una etapa complicada por la investigación judicial que continúa abierta, diligencias que recientemente se han ampliado a petición de la Fiscalía de Gran Canaria, ha preferido centrarse en disfrutar de este tiempo en familia y mantenerse al margen de cualquier polémica.

Isa Pantoja y Asraf Beno saliendo del hospital | Gtres

Su visita a la costa gaditana coincidió con la celebración del primer cumpleaños de Cairo, el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno, una cita familiar de la que no quisieron perderse ningún detalle antes de regalarse unas horas en la playa.

Cogidos de la mano, ambos compartieron un momento de lo más romántico, intercambiando sonrisas, abrazos, caricias y besos que reflejan el buen momento que atraviesan.

Anabel Pantoja y David Rodríguez disfrutando en la playa | Europa Press

Unas imágenes con las que la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja han vuelto a desmentir los rumores de crisis que han surgido en los últimos meses, alimentados por la distancia que les obliga a mantener sus respectivas obligaciones profesionales entre Córdoba, Gran Canaria, Sevilla y Madrid.

Además de mostrar la complicidad que existe entre ambos, Anabel también ha presumido de naturalidad y confianza luciendo un bikini lila con el que ha disfrutado del día de playa, sin esconder el cambio físico que ella misma ha reconocido haber experimentado tras convertirse en madre. Una actitud con la que vuelve a reivindicar sentirse cómoda consigo misma y disfrutar de esta nueva etapa de su vida.