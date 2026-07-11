Así ha sido la emotiva boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez con Paloma Cuevas o Nuria Roca entre los invitados

Patricia Cerezo y Kiko Gámez ya son marido y mujer. La periodista y el ingeniero de telecomunicaciones se dieron este viernes el Sí, quiero en la finca La Gaivota, en Aravaca (Madrid), rodeados de familiares y amigos en una ceremonia marcada por la emoción.

Kiko Gámez apareció conduciendo él mismo un espectacular Jaguar E-Type Roadster descapotable con capota de lona negra y, al ser preguntado por la prensa si Patricia es la mujer de su vida, respondió sin dudar a los medios: "Claramente".

Minutos después era la exmujer de Ramón García quien hacía su entrada, radiante y con una enorme sonrisa, también en un coche descapotable y acompañada por sus hijas, protagonizando uno de los momentos más esperados del enlace.

Patricia Cerezo llegando a su boda acompañada por su hija | Gtres

Ya convertidos en marido y mujer, la pareja atendía a los medios y compartía las primeras impresiones tras una ceremonia que, según reconocieron, estuvo cargada de sentimientos. "Ha sido muy emotivo, creo que hemos llorado. Yo creo que casi más tú que yo, y muy bonito. Estamos rodeados de las personas que más queremos en nuestra vida y ahora pues a celebrar", confesó feliz la periodista.

Patricia también desveló que, aunque esperaba vivir un día inolvidable, hubo momentos que consiguieron sorprenderla. "Yo me lo esperaba, no me lo esperaba tan bonito. Nos han sorprendido muchas cosas y bueno, la noche no ha hecho más que empezar", ha asegurado.

Patricia Cerezo y Kiko Gámez en su boda | Gtres

La música fue otro de los grandes protagonistas del enlace. Juan Peña puso voz a algunos de los momentos más especiales de la ceremonia interpretando tres canciones muy significativas para los novios. "Sí, sí, sí, nos ha cantado además tres canciones que nos gustaban mucho. Un bolero que es Adoro, por supuesto hemos terminado con la Salve Rociera y la canción de Niña Pastori que a Kiko le encanta y la verdad es que ha estado muy bonito", ha explicado Patricia.

Aunque la felicidad fue absoluta, la periodista también quiso recordar a quienes no pudieron acompañarlos en un día tan especial. "Siempre hay ausencias, pero bueno, porque no hayan podido venir, efectivamente, porque invitados estaban todos nuestros amigos, nuestros seres queridos. Y las ausencias más importantes están ahí arriba, que están acompañándonos", expresó con emoción.

Por su parte, Kiko no ocultó el impacto que sintió al ver llegar a su ya esposa al altar: "Me ha encantado, me ha fascinado, me he emocionado la verdad cuando la he visto".

Patricia Cerezo y Kiko Gámez en su boda | Gtres

Un sentimiento completamente compartido por Patricia, que tampoco escatimó en elogios hacia el novio: "Impresionante, impresionante. Es que está... bueno, es guapísimo, pero va impecable, no me digáis que no. Está guapísimo y, sobre todo, lo más importante, que teníamos muchas ganas de que llegara este día y ha llegado por fin. Y ahora a seguir celebrando la vida".

La madre de Kiko ha ejercido como madrina, mientras que Patricia ha caminado al altar del brazo de José Luis, su hermano. Fue enconces cuando se reveló el vestido de la periodista: un diseño minimalista que su íntima amiga, Paloma Cuevas, aconsejó que lo dejara en manos de Rosa Clará.

Se trata de un diseño con cuello halter, rematado con aplicaciones de cristal que se prolongan hasta el escote de la espalda.

Patricia Cerezo y Kiko Gámez en su boda | Gtres

En cuanto a los invitados, destacaron Jaydy Michel y Rafa Márquez, Lydia Bosch, acompañada por sus hijas, Andrea Molina -que presumió de su incipiente barriguita de embarazada- y Ana Martín. Tampoco faltaron el cantante Juan Peña, encargado de poner la banda sonora a la ceremonia, Sonia González, el exfutbolista Pedja Mijatovic junto a su mujer, Aneta Milicevic, y sus hijas Nadja y Lola, así como Nuria González, que acudió con sus hijos Iván y Alma.

Jaydy Michel y Rafa Márquez en la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez | Gtres

Lydia Bosch junto a sus hijas Ana Martín y Andrea Molina en la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez | Gtres

La lista de invitados también contó con la presencia de Nuria March, Sonia Ferrer y su pareja, Sergio Fontecha, Paloma Segrelles, Marian Camino, Marta Robles junto a Luis Martín de Bustamante, Juan del Val, Nuria Roca y Konstantin de Bulgaria, entre otros.

Juan del Val y Nuria Roca en la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez | Gtres

Muy emocionada se mostró también Nuria González, gran amiga de Patricia Cerezo, quien reconoció estar viviendo un día muy especial. "Estoy muy emocionada y verla tan feliz me hace muy feliz", confesó a su llegada a la finca.

Por su parte, Sonia Ferrer aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el significado del matrimonio en la actualidad. "Casarse hoy en día realmente no cambia mucho la vida, pero cuando tienes ganas de gritarle al mundo entero que te quieres y de juntar a toda tu gente para celebrarlo, por eso la gente se casa. Sobre todo cuando es una segunda boda", explicó, convencida de que Patricia y Kiko disfrutarían de una jornada inolvidable.

Sonia González, Paloma Segrelles y Nuria March, invitadas en la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez | Gtres

Entre los asistentes tampoco pasó desapercibida Paloma Segrelles, que afronta un verano especialmente complicado tras el fallecimiento de su padre, Francisco Segrelles, hace apenas tres meses. Aun así, quiso acompañar a su amiga en una jornada tan especial y, entre risas, dejó claro que todavía no piensa en volver a enamorarse si el ramo de la novia terminaba en sus manos: "No, no, que yo todavía soy soltera un poquito más".

Por último, Konstantin de Bulgaria expresó su felicidad por poder acompañar a los recién casados en un día tan señalado. "Por supuesto, maravilloso", aseguró, antes de confirmar que su madre, Margarita Gómez-Acebo, se encuentra "muy bien".