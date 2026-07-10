La princesa Leonor se gradúa del Ejército: su abrazo con Felipe VI que rompió el protocolo

Tres años después de su ingreso en la Academia Militar de Zaragoza en agosto de 2023, y después de haber pasado por el Ejército de Tierra; la Marina -en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) y con su travesía transoceánica a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano-; y el Ejército del Aire y el Espacio en la Academia de San Javier (Murcia), la princesa Leonor ha puesto punto y final a su formación castrense como futura jefa de las Fuerzas Armadas.

La princesa Leonor en su graduación militar | Gtres

Una jornada histórica en la que ha contado con el apoyo de los reyes Felipe y Letizia y de la infanta Sofía, y en la que la Princesa de Asturias ha recibido su Despacho de Empleo de alférez -el de teniente llegará dentro de un año cuando sus compañeros de promoción finalicen su formación- en un acto solemne que ha arrancado a las 10:30 horas en la Academia General del Aire y el Espacio en Santiago de la Ribera (Murcia).

Visiblemente preocupados y con la mirada puesta en el grave incendio de Los Gallardos (Almería), que ha dejado hasta el momento 11 víctimas mortales y 23 desaparecidos, sus Majestades se han mostrado muy emocionados cuando Leonor ha hecho su aparición junto a los 111 alumnos que egresan en 2026 de la Academia General del Aire y del Espacio -81 del Cuerpo General, 16 del Cuerpo de Intendencia y 14 del Cuerpo de Ingenieros- que también han recibido los Reales Despachos.

La Familia Real en la graduación de la princesa Leonor | Gtres

Atrás queda este último año en el que la heredera al trono nos ha dejado imágenes inolvidables de su formación como piloto militar, realizando su primer vuelo en solitario el pasado diciembre, y repitiendo la proeza junto a su padre a principios de junio, además de completar el curso de paracaídista -primer miembro de la Familia Real en conseguirlo- en la Escuela Militar Méndez Parada en Alcantarilla (Murcia), donde pudimos verla saltando en modo automático y nocturno.

Debido a la emoción del momento, Felipe VI y su primogénita, ataviada con el uniforme de gala del Ejército del Aire, no han dudado en romper el protocolo para fundirse en un cariñoso abrazo después de la entrega de su Real Despacho de Alférez.

El abrazo entre la princesa Leonor y el rey Felipe | Gtres

Además, la Princesa Leonor ha recibido en esta jornada inolvidable la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, concedida por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, bajo la orgullosa mirada de la reina Letizia y la infanta Sofía.

La reina Letizia y la infanta Sofía en la graduación de la princesa Leonor | Gtres

De hecho, Sofía ha reaparecido dos días después de pronunciar su primer discurso público en la entrega de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja en el Monasterio de Cogullada, Zaragoza, ha firmado su mejor look con un veraniego vestido de lunares sencillamente ideal en el gran día de su hermana mayor.