Tamara Gorro habla sobre la enfermedad que sufre y de su futuro con Cayetano Rivera: "No me voy a volver a casar"
Tamara Gorro ha frenado en seco las especulaciones sobre su futuro con Cayetano Rivera a la vez que se ha sincerado sobre su estado de salud.
Tamara Gorro atraviesa un momento delicado de salud mientras vive un gran momento personal. La colaboradora de televisión lleva varias semanas apartada de los focos por un problema de salud que ella misma ha dejado claro que no está relacionado con la depresión que sufrió en el pasado.
Paralelamente, Tamara está feliz en el apartado sentimental por su relación con Cayetano Rivera, con el que sigue construyendo su historia de amor.
Poco a poco, la influencer está reapareciendo en eventos públicos, y en su último encuentro con la prensa ha insistido que se encuentra "emocionalmente bien", aunque el proceso físico que vive "no es nada agradable" y la ha dejado "muy flojita".
De esta forma, Tamara ha admitido a Europa Press que, pese a que todavía no puede conducir, está mejorando rodeada de médicos, algo que se le notaba en sus ojos, según ha confesado: "La mirada lo dice todo".
Recordando el revuelo que se generó cuando se habló de una posible recaída en la depresión, algo que desmintió con rotundidad, ha entendido la preocupación de su entorno: "Cuando no estás bien, se nota. No estoy pasando un proceso bonito, como dije, nada agradable, estoy muy flojita". De hecho, ha añadido que no había sido "un día bueno" y que ha tenido que estar hasta las dos de la tarde en la cama.
"Yo creo que cuando tú estás triste o se te ha roto un pie o duele la cabeza o un brazo, o lo que puedas tener o estar procesando, tienes que tener alrededor personas que te sumen y te apoyen. No hablo solamente del amor, de tus hijos, tus amigos, tu gente, tu círculo que te sume. Porque eso es lo que te hace bien y que te apoyen", ha reflexionado, admitiendo el gran apoyo que también le supone Cayetano.
Precisamente, sobre el torero, del que se ha especulado incluso con posibles planes de boda, ella ha frenado en seco asegurando que es "muy pronto" para pensar en matrimonio y que prefiere centrarse en el "aquí y ahora".
"No me voy a volver a casar", ha repetido con énfasis, dejando claro que no es una cuestión de si tiene o no pareja en este momento, sino una decisión personal firme. "No me voy a casar, no, pero no por ahora con quién. Nunca me voy a casar. No me caso. No, no, no, no me caso, pero no me caso porque no quiero casarme. Por favor, qué gasto de dinero", ha recalcado tajante entre risas.
