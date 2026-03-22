Cayetano Rivera ya conoce a los hijos de Tamara Gorro: el importante paso que han dado y su plan familiar

Una vez pasado el revuelo que despertó la noticia de su romance, la historia de amor de Cayetano Rivera y Tamara Gorro sigue su curso.

Ambos forman una pareja discreta que han sabido capear el temporal mientras poco a poco han ido afianzando la relación hasta el punto de que el torero ya conoce a los hijos de la colaboradora de televisión.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro | Gtres

Como cualquier familia, Tamara, sus hijos, Shaila y Antonio, su madre, su abuela y Cayetano, han salido a comer aprovechando el buen tiempo reinante este domingo en Madrid.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro junto a la abuela, la madre y los hijos de ella | Gtres

Nada como uno de los restaurantes favoritos de la empresaria para compartir un almuerzo familiar en el que ha quedado claro que su pareja ya es uno más.

Tamara Gorro | Gtres

Hace sólo dos semanas era ella quien se dejaba ver junto a Lucía Rivera. Las dos fueron juntas a recoger a Cayetano al aeropuerto y de ahí acudieron a comer y disfrutar de una sobremesa, quedando patente que Tamara cuenta con el beneplácito de la hija mayor del torero y eso es un punto a su favor.

Por ahora, Cayetano sigue teniendo su casa habitual en Sevilla, pero no duda en viajar casi todas las semanas a Madrid, donde vive ella.