Las hijas de Tita Cervera cumplen 20 años: así sigue cada una el legado artístico de la baronesa

Las hijas de Tita Cervera, Carmen y Sabina Thyssen-Bornemisza Cervera, celebran hoy una fecha muy especial: su 20º cumpleaños. Un cambio de década que han querido pasar en la Costa Brava, apoyando a su madre en su recuperación mientras sigue cogiendo fuerzas tras sufrir una fuerte neumonía.

Las jóvenes se encuentran actualmente en Mas Mañanas, la residencia de la baronesa Thyssen que las vio crecer verano tras verano en Sant Feliu de Guíxols, Gerona, para estar cerca de su madre.

Tita Cervera y sus hijas | Gtres

Las mellizas nacieron hace dos décadas por gestación subrogada el 6 de julio de 2006 en Los Ángeles con tres minutos de diferencia, completando así la familia y devolviendo la alegría a Tita Cervera tras haber enviudado dos años antes al morir el barón Hans Heinrich von Thyssen. La baronesa decidió homenajear a su madre y a su abuela dándoles a sus pequeñas sus nombres.

Carmen y Sabina crecieron en la más estricta intimidad, alejadas de los focos, pero desde que cumplieron los 18 hemos ido sabiendo más sobre las mujeres en las que se han convertido. Ambas siguen, cada una a su manera, el legado artístico familiar.

Así es Carmen

El verano pasado vimos a Carmen Thyssen acompañando a su madre a la inauguración de una exposición en el espacio Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols y dio un discurso en catalán en el que demostró ser una digna sucesora de su madre. Además, está muy involucrada en la apertura del futuro museo de Barcelona, dejando claro el amor por el arte que comparte con la baronesa.

Carmen Thyssen | Gtres

No obstante, ella sigue centrada en sus estudios y lo hace buscando qué es realmente lo que quiere para ella. La joven terminó hace un año el primer curso de Económicas y Business en la Universidad Privada de Barcelona y decidió dar un cambio de rumbo y apostar por empezar a estudiar Derecho. Ya en enero de 2025, Tita explicaba en una entrevista para ¡HOLA! que Carmen "tiene las cosas muy claras y es muy seria y madura para su edad", algo que ha demostrado sacando adelante sus estudios con todas las asignaturas aprobadas y con buena nota.

Tita Cervera y su hija Carmen | Gtres

En el plano sentimental, supimos que tuvo una relación con Ignacio Baquero, hijo de José Daniel Barquero Cabrero, consejero delegado del Grupo Thyssen Collection y hombre de confianza de Tita Cervera. Pero ese vínculo especial terminó a finales del año pasado.

Así es Sabina

Como la misma baronesa ha definido en más de una ocasión, Sabina es su "hija bohemia". Ella no se expone tanto como su hermana ante los medios y tiene un perfil mucho más discreto. Tita Cervera explicaba respecto a la personalidad de la pequeña de las mellizas que ella quiere ser libre y que es la alegría de la casa.

Tita Cervera y sus hijas | Gtres

No obstante, sabemos que Sabina está siguiendo su propio camino vinculado al legado artístico familiar. Está estudiando Arte y Diseño y en un futuro le gustaría trabajar de ilustradora, ya que desde pequeña le gusta dibujar, además de otras pasiones como el arte digital, los cómics, pintar, cocinar y toca el piano.

Además, juega al tenis y le encanta aprender nuevos idiomas. Explicaba para sus 18 en ¡HOLA! que se considera muy americana en el sentido de que tiene una mentalidad abierta y un enfoque creativo hacia la vida.