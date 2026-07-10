Copa, tampón o braga menstrual: ¿qué haces si te baja la regla en la playa?

Durante años, muchas mujeres han evitado ir a la playa o disfrutar de un baño durante la menstruación por miedo a las fugas, la incomodidad o los falsos mitos que rodean al periodo. Sin embargo, pasar un día de playa mientras estás con la regla no tiene por qué convertirse en un problema.

Hoy en día existen diferentes productos de higiene menstrual diseñados para adaptarse a cada situación. Conocer las ventajas y limitaciones de cada opción permite elegir la que mejor se adapte a ti y puede marcar la diferencia entre disfrutar del verano con comodidad o estar pendiente constantemente de posibles fugas.

¿Se puede ir a la playa con la regla?

La respuesta es sí. La menstruación no debe limitar las actividades cotidianas, incluido bañarse en el mar o en la piscina. Sin embargo, dependiendo del producto que se use, se va a adaptar mejor que otros a un entorno acuático.

Copa menstrual: la opción favorita

Copa menstrual | Magnific

Se trata de un dispositivo interno que recoge el sangrado en lugar de absorberlo, permite bañarse sin problema, practicar deporte acuático y permanecer varias horas fuera de casa.

Entre sus ventajas destacan:

No absorbe agua del mar ni de la piscina.

No altera el equilibrio natural de la vagina.

Tiene una gran capacidad de recogida de flujo.

Puede mantenerse colocada durante varias horas siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Genera menos residuos que otros productos de higiene menstrual.

¿Y los tampones?

Tampón | Pexels

Los tampones continúan siendo una alternativa práctica y útil para muchas mujeres.

No obstante, es importante recordar que deben cambiarse con frecuencia, no siendo recomendable mantener su uso más allá de las 4-6 horas.

Además, una vez mojado, el tampón puede favorecer una mayor retención de humedad, por lo que conviene cambiarlo tras un baño prolongado para mantener una adecuada higiene íntima y evitar la proliferación de bacterias.

Braguita menstrual: útil fuera del agua

Braga menstrual | Magnific

Las braguitas menstruales han supuesto una auténtica revolución para muchas mujeres durante los últimos años. Sin embargo, no son la opción más recomendable para bañarse, ya que no solo absorben flujo menstrual, sino también agua, aumentando la sensación de humedad.

En los últimos años también han aparecido los bañadores menstruales, capaces de absorber pequeñas cantidades de flujo y evitar fugas. Pueden resultar útiles en días de sangrado leve. Sin embargo, su capacidad de absorción es limitada, por lo que en mujeres con reglas abundantes suelen ofrecer menos seguridad que la copa o el tampón.

Entonces, ¿cuál es la mejor opción?

La elección final dependerá de las preferencias, la comodidad y las necesidades de cada mujer. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, la copa menstrual se posiciona como una de las alternativas más cómodas para disfrutar de la playa durante la menstruación.