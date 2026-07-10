Cristina Pedroche, sobre la autoexigencia en la maternidad: "Me ha costado perdonarme"

Dicen que la maternidad te cambia y así lo confirmó Cristina Pedroche en su esperada primera aparición pública tras dar a luz a su segundo hijo. La periodista acudió a los ELLE Gourmet Awards 2026 y habló sin filtros sobre el momento vital en el que se encuentra.

Cristina Pedroche en los ELLE Gourmet Awards 2026 | Gtres

Ha aprendido a perdonarse

Tras el nacimiento de Isai, hace un año, Pedroche ha experimentado una transformación que le ha permitido reconciliarse consigo misma. "Esta segunda maternidad como que me ha ayudado a reencontrarme con la Pedroche que era antes y a perdonarme muchas cosas de la primera maternidad con las que he sido muy injusta conmigo misma", confesó, asegurando que ahora busca "la paz" por encima de la felicidad.

Sin embargo, llegar a este punto de calma no ha sido un camino fácil. La colaboradora de televisión señaló lo mucho que le ha costado liberarse de sus propios fantasmas: "Es que he sido mi peor hater... He querido siempre ser la mejor en todo. Y cuando eres madre es imposible ser la mejor en todo".

Esa tremenda autoexigencia la llevó a vivir atrapada en un bucle de negatividad durante mucho tiempo: "El mensaje general, el sentirme que no soy suficiente para mi hija. Eso es lo peor que puede sentir una madre. Y la culpa, siempre cargar con la culpa". Un sentimiento que ha logrado mitigar gracias a la llegada de su segundo hijo, que la ha obligado a "soltar" y a relativizar las rutinas diarias: "Si no se echan la siesta a la hora que se tienen que echar (...) pues ya está, no pasa nada".

El peso de separarse de sus hijos

A pesar de estar trabajando en ello y de haber encontrado mucho alivio al "hacer tribu" y hablar con otras madres que se sienten igual, Cristina Pedroche admite que todavía le cuesta gestionar el despegarse de los pequeños para asistir a compromisos profesionales. "Estoy aquí hoy y tengo las tetas durísimas porque siento que estoy haciendo como mal. Como que mi cuerpo me está diciendo: No tienes que estar aquí, tienes que estar allí", explicó a los reporteros con total naturalidad.

"Me ha salido la madre leona de forma extrema", aseguró, explicando que, aunque a veces se ponga nerviosa o no pare de mirar el móvil para saber cómo están, en realidad se lo pasa bien cuando va a eventos. No obstante, reconoce que ahora está "en un momento más de estar con mis hijos porque son muy pequeños y nunca van a ser así otra vez".

Sueña con volver a casarse

Pero no todo fueron reflexiones intensas sobre la crianza. El amor ha tenido un papel fundamental en sus declaraciones. Cristina explicó cómo Dabiz Muñoz y ella cuidan su relación (con citas a solas los viernes) y cómo su matrimonio se reinventa cada día: "No sigo enamorada de la misma persona que conocí, es que cada día me enamoro de la persona que es (...) Yo no soy la misma persona que Dabiz conoció en el 2015".

Tanto es así, que la presentadora ha desvelado que tiene planes de pasar por el altar con el chef en un futuro, un proyecto que le hace especial ilusión para corregir la boda tan íntima y exprés que tuvieron en su día: "Sí, sí, yo me quiero volver a casar por la iglesia y quiero unas fotos bonitas, y no la foto esa que tenemos ahí en el vestidor con todos los vaqueros. No, no, quiero una foto bonita", aseguró entusiasmada, imaginándose ya con un vestido "espectacular".

Eso sí, no hay una fecha fijada en el calendario y Cristina tiene claras sus condiciones para cuando llegue el momento: "Planes como con fecha no, no hay planes. También quiero que se arrodille y anillo otra vez. Yo quiero de todo". El motivo por el que prefiere esperar un poco es que desea esperar a que los niños sean un poco más mayores y lo puedan disfrutar.