Tamara Gorro se sincera sobre el delicado momento que está viviendo: "Esto no es una recaída de la depresión"

Era una de las reapariciones más esperadas… y no ha dejado indiferente a nadie. Tamara Gorro volvía a ponerse ante las cámaras en el evento de Geely Brand en Madrid después de varios días alejada en redes, lo que había hecho saltar todas las alarmas entre sus seguidores.

Consciente de la preocupación que había causado, Tamara no esquivó las preguntas y quiso aclarar cómo se encuentra. "Emocionalmente estoy bien", aseguraba, dejando claro que, pese al momento que atraviesa, se siente fuerte y con medios para gestionar lo que está viviendo.

Tamara gorro hablando con la prensa | Europa Press

Eso sí, no todo es tan sencillo. Sin querer entrar en detalles, la influencer confirmó que hay un problema de salud, aunque quiso marcar claramente los límites. "Esto no es una recaída de la depresión", zanjaba, cortando de raíz cualquier especulación sobre su salud mental.

Un punto en el que se mostró clara, llegando incluso a lanzar un mensaje directo a los medios. "Cuidado con los titulares", dejándose ver molesta con algunas informaciones que se han publicado en los últimos días. "Hay titulares y hay palabras en base a lo del tema de la salud, que cuidado".

Tamara Gorro en el evento de Geely Brand en Madrid | Gtres

Y es que, aunque siempre ha sido muy transparente con su "familia virtual", esta vez ha decidido no contarlo todo. "No creo que lo cuente". En medio de este bache, Tamara también dejó claro que está bien arropada. Aunque evitó entrar en detalles sobre su entorno personal con Cayetano Rivera, aunque, sí reconoció que todo suma en este proceso y está centrada en ella.

Lejos de dramatizar, su mensaje final fue claro: "Estoy feliz". Dos palabras que resume a la perfección el momento en el que se encuentra: complicado, sí, pero también de aprendizaje.

Una reaparición en la que Tamara Gorro ha vuelto a demostrar que, incluso en los momentos más delicados, sabe marcar sus límites.