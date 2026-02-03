Sopresa con una primeras parejas de 2026 y es que dos apellidos míticos del panorama artístico español se unen de forma inesperada, dando lugar a una nueva historia de amor que no ha pasado desapercibida.

Según ha trascendido, Dora Postigo, hija de la inolvidable Bimba Bosé, estaría ilusionada con Nicolás Martos Acosta, descendiente directo de otra gran saga mediática. Él es hijo de Jacobo Martos y Toni Acosta, y nieto nada menos que de Raphael, uno de los grandes iconos de la música en nuestro país.

Aunque la relación se encuentra en una fase temprana y ambos han optado por la discreción, lo cierto es que no han hecho grandes esfuerzos por ocultarse. Las redes sociales se han convertido en su principal escaparate: intercambios de comentarios cómplices, fotografías sugerentes y pequeños gestos que dejan entrever que entre ellos hay algo más que amistad. Uno de los guiños más comentados ha sido un reciente mensaje de Dora en una publicación de Nicolás, en la que él posaba con actitud taurina improvisada, provocando una cariñosa reacción por parte de la artista que escribía en comentarios: "Mi torero".

Dora Postigo, hija de Bimba Bosé | Gtres

Pese a pertenecer a una familia sobradamente conocida, Nicolás ha crecido lejos del ruido mediático. Interesado por disciplinas como la pintura y el cine, mantiene un perfil bajo y una vida alejada de los focos. Dora, por su parte, continúa construyendo su propio camino artístico. A sus 21 años, ha decidido apostar firmemente por la música y se prepara para subirse al escenario del Benidorm Fest con Rakatá, una propuesta de ritmo cumbia que promete no dejar indiferente a nadie.

Por este último proyecto le preguntaban a su exnovio, Mitch Robles en el encuentro de nominados de los Goya a lo que este respondía que: "No, no la he escuchado. Y nada, pues que le vaya genial. Y si está contenta con eso, pues joder, genial".

Y cuando le sacaban el tema de la nueva relación de Dora Postigo y Nicolás Martos este aseguraba que no se había enterado pero que aún así no tienen ningún interés. "No, pero me da igual, tío. Es algo que ya sabes que a mí me la pela un poco este tipo de cosas. Si yo vengo a esto, pues a hablar de la película, no de mis amores pasados", decía.

Mitch Robles contestanto a la prensa | Europa Press

Además de su ex pareja, también él reconocía haber encontrado el amor de nuevo al lado de una chica de la que prefiere no decir ni el nombre: "Yo tengo una pareja maravillosa que no tiene nombre. ¿Para qué le interesa a nadie el nombre de mi pareja? Yo estoy muy feliz con ella y con eso es lo necesario".